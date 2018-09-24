平溪天燈中秋場 12呎創意水墨主燈搭配百盞玉兔天燈

2018年09月24日 17:55 中時 葉書宏

平溪天燈中秋場，新銳創意書法家黃玟寧替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素。（葉書宏攝）

平溪天燈中秋場，新銳創意書法家黃玟寧替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素。（葉書宏攝）

平溪天燈中秋場，新銳創意書法家黃玟寧替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素。（葉書宏攝）

代表台灣重要節慶意象之一的新北市平溪天燈節，今（24）日晚間6時在平溪國中舉辦中秋場活動，依舊吸引相當多國內、外旅客共襄盛舉；今年邀請新銳創意書法家黃玟寧，替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素，並使用深具活潑感的書法字寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字，讓濃濃的中華書法之美透過創意躍上天燈。

今年甫被全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，以及獲得Reader’s digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一，在國際上擁有超高能見度的平溪天燈節，也讓許多外媒現身今日會場搶先報導！

新北市平溪天燈節」今年邁入第20週年，長年形塑的獨有天燈文化透過國際媒體的關注與外籍旅客參與，讓「平溪天燈節」成為代表台灣觀光的重點形象！首1、2位領取天燈施放卷的民眾是來自日本的遊客（Ryo與Makoto)，因為從網路上看到新北市平溪天燈的絕美盛況，決定來臺體驗，他們在上午6點就已經抵達現場排隊，希望向天燈祈願，可以賺大錢並成功脫離單身！還有許多來自日本、韓國、德國、波蘭、比利時、葡萄牙、澳洲、泰國、緬甸等各國國際遊客和在台交換學生，特別前來參加此生必遊的國際節慶活動。

今年中秋場主題為「詩情話意平溪踏月」，邀請了作品曾被運用在金馬獎入圍動畫片中的台灣新銳創意書法家黃玟寧，替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素，並使用深具活潑感的書法字寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字，讓濃濃的中華書法之美透過創意躍上天燈，也躍上國際版面。

另外與水墨主燈一齊升空的是百盞相當特殊、可愛的4呎玉兔小天燈，跳脫傳統天燈既有造型，參與天燈施放的民眾一放手，平溪夜空瞬間充滿許多相當吸睛的小兔子，讓現場連連驚呼「好可愛！」，總計9波、上千盞天燈施放的美麗畫面，也讓會場的駐臺使節與來自日本、歐美、香港等國際朋友為之驚豔！

(中時 )