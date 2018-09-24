蔡政府就這麼想要管制新聞自由嗎？

賴揆在今年「言論自由日」還語重心長，說「過去戒嚴時代，政府是言論自由的殺手，現在民主時代，政府應轉變為言論自由的推手」，言猶在耳，政院又在開始思考修法管制假新聞。（圖／本報系資料照片）

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政府打算修法處理「假新聞」已經不止一次，去年因為綠委提案要修《反滲透法》、《通訊傳播基本法》鬧得沸沸揚揚，政院最後的結論是採自律為主、低度管理，當時前行政院長林全還說，將參酌國際做法，由政委唐鳳協調網路業者及第三方團體建立「真實查核機制」，而不會以立法或修法方式管理。時隔一年「林規賴不隨」，賴揆換上新政委羅秉成督導，嚴管假新聞再度死恢復燃？

蔡政府規範假新聞，幾乎沒有中止過，政府各機關檢討假新聞拖累施政，去年陸續成立各式「新聞澄清專區」，這次考慮修法，引爆點則為駐日本大阪辦事處長蘇啟誠輕生。內政部長徐國勇說，一位國家高階文官，因為被霸凌而往生，相關問題當然要檢討；至於政院去年檢討假新聞結論是「不修法」；徐國勇說，時空背景不同，不能把一年前沒有發生事情時的說法拿來講說不必檢討。

今年4月，唐鳳才對外表示，因應假新聞，政府必須展現願意與外界對話的態度，否則謠言有非常多滋長的空間；關於網路爭議訊息的治理，最基本的概念是希望讓事實的傳播跟謠言的傳播一樣快，或者比謠言的傳播更快，所以並非透過立法、修法告訴民眾說不能做一些揣測的發言，「別的政體可能有這樣做，但行政院沒有這樣做」。

唐鳳還認為，國家不應設計法規去侵害新聞自由；自己也絕對不會用「假新聞」這3個字，因為在法律裡面有「不實」、「謠言」，但沒有「假新聞」。

去年2月16日，國家通訊傳播委員會在行政院會提出「假新聞議題國際觀測與因應建議報告」，其中明白指出，假新聞的處理原則，包括「採自律為主，低調管理為原則」，補強機制則是部分依網路治理精神共同協處；第3方協力健全查證機制；政府重大資訊發布窗口；建立重大網路假新聞依循之判斷原則。政院新傳處去年4月「網路爭議訊息之治理」說明中，甚至以圖示，在控管立法或修法選項中，畫了大大的一個「叉」表達否定之意。

立法管制「假新聞」，成了蔡政府一年之癢，傾向修法管制的態度益趨明顯，賴揆在今年「言論自由日」還語重心長，說「過去戒嚴時代，政府是言論自由的殺手，現在民主時代，政府應轉變為言論自由的推手」，言猶在耳，政院又在開始思考修法管制假新聞，差別只在修的法不同，負責督導的政委不同，不禁讓人質疑，蔡政府就這麼想要管制新聞自由嗎？

(中時 )

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