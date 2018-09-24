半路出家當農夫 負債累累仍公益助災民

黃明祥3年前半路出家當農夫，沒想到種紅龍果超艱辛，3個月就辭職全心投入，連妻小也都下海幫忙，雖然疲憊卻樂此不疲，更不顧負債累累、仍公益助災民。（蔡依珍攝）

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黃明祥3年前半路出家當農夫，因服務好、主打無毒無農藥的紅龍果又大又美又好吃，闖出名聲，雖然至今仍負債近50萬，仍義賣紅龍果助台南家鄉水患受災戶。（蔡依珍攝）
黃明祥3年前半路出家當農夫，因服務好、主打無毒無農藥的紅龍果又大又美又好吃，闖出名聲，雖然至今仍負債近50萬，仍義賣紅龍果助台南家鄉水患受災戶。（蔡依珍攝）

黃明祥因岳母的3分地要農地農用，3年前半路出家當「假日農夫」，沒想到種紅龍果超艱辛，3個月就辭職全心投入，連妻小也都下海幫忙，因服務好、紅龍果又大又美又好吃，漸漸闖出名聲，他認為做公益不能等，雖然至今仍負債近50萬，義賣200斤紅龍果助823水患台南受災戶，希望盡綿薄之力幫助家鄉。

56歲的黃明祥出生台南，24歲退伍後進入紡織廠當業務、一做就是30年，東征西討結識妻子、在桃園南崁落地深耕，退休後轉當保全，因岳母的舊茶園要轉型，2016年4月開始當假日農夫，沒想到一頭栽進去紅龍果的世界，發現修剪枝條、施肥、摘花苞等人工作業瑣碎又繁多，不但辭職變職業農夫，妻子和2個兒子也拉下來幫忙，直到今年才豐收結果，每半個月約有1200顆產量。

黃明祥堅持不用殺蟲劑，一開始每天抓4隻蟲，抓了半年超過720隻，但蟲會生蟲、抓不完，求助農業改良所，才懂運用生態工法和蟲共處、停止農損，加上農改所檢測土壤、水質全都符合標準，賣出的紅龍果品質保證。

黃明祥笑說一度後悔選種紅龍果，每天在農園超過10小時，至今投入近百萬，1家4口的工錢都不算、至今仍負債約50萬，根本不夠支撐家計，只能吃老本，感嘆農夫真的很辛苦，找嘸銷售通路又是另一個難關，「盤商收購價1斤才30元！」所幸堅持好品質和貼心，一粒粒紅龍果都得挑刺、擦拭，避免扎傷、弄髒客人，省運費也由全家輪流親送，到手上最新鮮、完好，在農會及親朋好友相挺下闖出名聲。

黃明祥慶幸妻小都力挺，大兒子為了修剪刺都得戴護腰仍毫無怨言，不顧自己負載累累，不但定期捐錢給育幼院，上月更義賣200斤紅龍果、4萬元全捐給823水災的台南受災戶，他笑言從小父親就熱心公益，國中時更親眼目睹導師直的衝進坍塌的防空洞、橫著被抬出，耳濡目染下更樂於助人，「公益不能等，不要想快速回收賺錢，就有多餘資金做公益，細水長流生意才能永久！」

(中時 )

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