《中時晚間快報》台版怒海潛將！ 水下訓練不馬虎 更重團隊感

2018年09月24日 18:01 中時電子報 綜合報導

◎台版怒海潛將！ 水下訓練不馬虎 更重團隊感

台版怒海潛將！海軍水下作業大隊鮮少亮相，卻可謂國軍「幕後工程師」，平時肩負船艦水下安檢、未爆彈處理等工作，還能支援靶船爆沉、浮起難船任務；而要在伸手不見五指的深海中工作，除了要靠紮實的訓練，團隊合作更是重要。水下作業大隊大隊長楊文堅上校受訪時也自豪表示，「只要有海軍艦艇，水下作業大隊一定會存在，我們是個無法被人家取代的單位！」

◎潭美升級強颱 是否影響台灣 後天知曉

中颱潭美持續增強中，氣象局預計今日下半天會轉為強颱，影響時間為周五至下周日。潭美目前往西北西方向前進，不排除直撲台灣，未來路徑若偏南，最快周四可能就會發布海上警報。由於目前颱風距離仍遠，路徑還有可能修正，尚無法確定其對台灣影響程度，氣象局表示，後天和大後天兩天將是關鍵。

◎美對2000億美元大陸商品 今起加徵10％關稅

世界頭兩大經濟體美國和中國大陸展開迄今規模最大的一輪關稅戰，雙方貿易戰也大幅升級。川普政府於北京時間今天（24日）正午，對大陸價值2000億美元（約6兆台幣）的商品加徵10％關稅，波及的商品有數以千計，如調味品、棒球手套、網路路由器，還有工業機械零件等。北京也立即報復，對600億美元（約1.8兆台幣）美國商品加徵5％－10％關稅，受影響的包括肉品、化學製品，服飾與汽車零件等。

◎楊丞琳《舞林》遭淘汰！ 高難度技巧獲讚賞

楊丞琳近期參加大陸舞蹈真人秀節目《新舞林大會》，於節目中挑戰各類型舞蹈，表現廣獲好評，但她23日於該節目的半決賽中遭淘汰，消息傳出後一度登上微博熱搜，事後楊丞琳在微博感性表示：「勝負不重要，過程才是重點，沒有遺憾就可以開心地向舞台道別。」表示自己已沒有遺憾。

(中時電子報)