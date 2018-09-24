比起假訊息 政府「真實幹話」反而更可惡

2018年09月24日 18:56 中時 張理國

內政部長徐國勇說，因為網路霸凌導致一位處長往生，難道不能檢討修法規範「假新聞」？但別忘了，當初從威權走向民主，不少人坐黑牢、甚至付出生命代價，才換取今天百分之百的言論自由，台灣要不要再走管制新聞的回頭路，或者政黨輪替，管制的權柄交到政敵手上，今天的機關算盡會不會成為明天的得不償失。

不論從新聞學或科學角度來看，要透過法律管制假新聞都不可行，首先是假新聞難以定義，徐國勇也坦承，有些消息是屬於爭議的部分，也可能是事實沒有搞清楚，有的消息是3分真、7分假，甚至是1分真、9分假，類似這樣的消息要如何處理，現在並沒有定論。換言之，在無法定義假新聞的情況下，又要如何處理假新聞？

所謂的修法處理假新聞，多半是當權者便於管理國家的工具，對國外的假訊息，政府只能澄清，無法管理，但一旦修法、立法，對內卻可能成為箝制新聞自由的利器，從「黨產會」、「促轉會」的運作來看，顯然未見高明之處，只見在社會上不斷添亂。

平心而論，不專業的「假新聞」比起「假訊息」而言僅屬少數，受到假訊息影響產生的新聞才是多數，像是衛生紙之亂源起於廠商，政府在調查之後已有機制可處理，而其他導致社會大眾權益受損的假訊息，也可透過司法途徑尋求解決。

假新聞的構成，經常來自於假的訊息，即便是政府機關也可能透過政務人員釋放不是出於惡意的假訊息，先試探性外界反應，像是內政部高層透露要修法規範假新聞等等；姑且不論台灣特殊的政治環境，對於不友好執政黨的媒體，官員有可能出於偏見，斷然拒訪或透過媒體釋放風聲，造成新聞報導的錯誤。

另外，像是內閣改組、人事消息，政府官員基於保密，經常否認外界報導，之後內閣又宣布改組，又如政府保證電價不漲，致使媒體誤報，最後電價又上漲，諸如此類，算不算是假新聞？這樣的錯誤又該誰受罰？還是只許州官放火、不許百姓點燈。

比起假訊息的惱人，有時政府的「真實幹話」反而更傷人，像是上班族平均月薪5萬元，對於全台超過5成的勞工而言並非事實；又如政府說南部地區治水成果良好，當地民眾都很有感，但對於被淹到無家可歸的人來說，這比假訊息還可惡。

政府人物不先管自己，率先帶頭膨風、殊不知膨風就是假訊息、假消息的文化濫觴，上行下效自然而然民眾習慣說話不用負責，建議政治人物要管假新聞，請先管好自己的發言，不管好自己的言論自由，只想立法管別人的言論自由，那是以管制假新聞之名，行箝制新聞自由、言論自由之實。

(中時 )