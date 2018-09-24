協調土地公廟有厝住 盧秀燕開心服務

2018年09月24日 19:20 中時 張妍溱

集福祠在中秋節前慶祝通過合法寺廟登記，國民黨台中市長參選人盧秀燕（左3）出席集福祠慶祝活動，受到廟方人員歡迎。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區四民里土地公廟原為國有土地，土地公「住」違建、險被迫搬遷，8年立委盧秀燕接獲陳情協助，順利讓土地公廟合法購地，今年完成登記程序，香火得以延續，近來市長選情激烈，盧拜託神明加持，若當選跟「阿伯公」一樣繼續守護地方平安

四民里集福祠位於四張犁，創立於西元1825年，迄今有193年，當地居民以土地公廟為信仰中心。由於集福祠土地原為財政部管轄的國有地，為了讓土地公廟順利申購土地，8年前廟方透過盧秀燕出面協調，在今年5月7日正式取得合法寺廟登記證。

能為「阿伯公」服務，很開心！盧秀燕說，集福祠歷史久遠，卻遲遲未合法，讓四張犁當地居民很困擾，當初里長、集福祠主委及市議員陳成添來找她幫忙，成功與國有財產署協調，如今集福祠終於有自己的土地，就地合法，她樂見其成。

四民里長江麗慧表示，集福祠福德正神庇護地方，歷經8年時間，透過眾人齊心努力，從籌組籌備會，向國有財產署申購土地、土地公祠建物的合法申請，財產移轉到合法寺廟登記的申請等；感謝一路有貴人幫忙，讓土地公住得安心。

集福祠主委林坤炳表示說，過去土地公廟是民間組織，大多以傳統模式傳承香火，隨著都市發展，土地公廟仍須合法持有土地，8年前廟方申請要買土地，每一道關卡都很艱難，後來透過盧秀燕居中協調，才讓此案順利進行。

(中時 )