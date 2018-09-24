新竹虐童案震驚全國 兒少團體：衛生、警政單位也應協助預防

友善列印
中時

近日新竹發生一起虐童案震驚全國，受虐兒童年僅3歲。兒少團體指出，3歲以下幼童因未進入學校系統，若沒有帶出家庭就難以被發現受虐事實。兒少團體認為，國內現有體系不完整，社工人數又嚴重不足，難以事前預防兒童受虐，除社工體系外，衛生部門、警政單位也應該一同合作。

新竹市一名3歲男童父母離異，卻遭生父嚴重虐待，不僅骨瘦如柴、四肢有瘀傷，其生父還以束帶將他綁在陽台上，男童生母查覺不對勁案情才終於曝光。

靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長林月琴指出，近幾次爆出的虐童案多是6歲以下、未就讀幼稚園的孩童，由於這些孩子沒有進入學校體系，更是難以被發現受虐事實。

林月琴指出，目前國內現有法律系統不完整，當社工發現孩童疑有受虐跡象、還無明顯外傷時，通報主管機關後通常難以成案，所以才會每次爆出的虐童案狀況都已十分嚴重才被發現。

另外林月琴說，社工人力嚴重不足，不可能時刻保護孩童，因此鄰里系統更顯重要，「鄰居要雞婆一點」，有不對勁就可撥打113匿名通報。兒童福利聯盟執行秘書黃韻璇說，「社工不是萬能」，遠水救不了近火。家扶基金會社工處處長周大堯也呼籲建立「兒童保護好鄰居網」，鄰居在發現小問題時就可先通報。

林月琴說，歐美國家都是警政出力較多，當一有疑似虐童通報時，警察有權帶走孩童、釐清案件，把兒少當作國家資產保護，反觀國內還是「將小孩視為家庭的財產」，難以事先預防。

林月琴、黃韻璇都認為，可透過衛生單位打疫苗時協助關心，若孩童沒有如期施打預防針，可電訪或安排社區公衛護士家訪。林月琴認為，國內處理虐待案態度消極，往往要等到出大事了才願意投以關注。

(中時 )

中秋不烤肉國光里封街 千人減碳… 台彩加碼5億元慶中秋 吸引民眾今…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。