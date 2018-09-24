新竹虐童案震驚全國 兒少團體：衛生、警政單位也應協助預防

2018年09月24日 18:23 中時 李宜秦

近日新竹發生一起虐童案震驚全國，受虐兒童年僅3歲。兒少團體指出，3歲以下幼童因未進入學校系統，若沒有帶出家庭就難以被發現受虐事實。兒少團體認為，國內現有體系不完整，社工人數又嚴重不足，難以事前預防兒童受虐，除社工體系外，衛生部門、警政單位也應該一同合作。

新竹市一名3歲男童父母離異，卻遭生父嚴重虐待，不僅骨瘦如柴、四肢有瘀傷，其生父還以束帶將他綁在陽台上，男童生母查覺不對勁案情才終於曝光。

靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長林月琴指出，近幾次爆出的虐童案多是6歲以下、未就讀幼稚園的孩童，由於這些孩子沒有進入學校體系，更是難以被發現受虐事實。

林月琴指出，目前國內現有法律系統不完整，當社工發現孩童疑有受虐跡象、還無明顯外傷時，通報主管機關後通常難以成案，所以才會每次爆出的虐童案狀況都已十分嚴重才被發現。

另外林月琴說，社工人力嚴重不足，不可能時刻保護孩童，因此鄰里系統更顯重要，「鄰居要雞婆一點」，有不對勁就可撥打113匿名通報。兒童福利聯盟執行秘書黃韻璇說，「社工不是萬能」，遠水救不了近火。家扶基金會社工處處長周大堯也呼籲建立「兒童保護好鄰居網」，鄰居在發現小問題時就可先通報。

林月琴說，歐美國家都是警政出力較多，當一有疑似虐童通報時，警察有權帶走孩童、釐清案件，把兒少當作國家資產保護，反觀國內還是「將小孩視為家庭的財產」，難以事先預防。

林月琴、黃韻璇都認為，可透過衛生單位打疫苗時協助關心，若孩童沒有如期施打預防針，可電訪或安排社區公衛護士家訪。林月琴認為，國內處理虐待案態度消極，往往要等到出大事了才願意投以關注。

(中時 )