魏瓔珞現身！林俊傑緊張過度喊媽「奶油豬」

2018年09月24日 18:14 中時 尤嬿妮

JJ一連三晚在紅磡開唱。（JFJ Productions提供）

JJ一連三晚在紅磡開唱。（JFJ Productions提供）

JJ一連三晚在紅磡開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會23日起一連三晚在香港紅磡開唱，熱愛當地美食的JJ，在〈小酒窩〉合唱時，調皮地將現場觀眾以「鳳梨油」及「奶油豬」分區，JJ看到自己家人剛好都坐在奶油豬區，忍不住自嘲「我的家人都是奶油豬」，讓坐在台下欣賞兒子演出的林媽媽笑得直搖頭，而飾演《延禧攻略》女主角「魏瓔珞」的吳謹言也到場欣賞。

難得到香港開唱，JJ特別準備好友陳奕迅的經典粵語歌，他不僅自編〈明年今日〉鋼琴版，還花不少時間苦練粵語發音，未料開唱前，卻因太過緊張而僵在鋼琴前，JJ求救喊：「我好緊張喔怎麼辦！」在全場觀眾歡呼聲鼓勵下，才順利演繹。

紅磡是JJ巡演以來，舞台距離現場第一排觀眾最近的一次，JJ直言唱情歌時清晰地看到大家表情和眼神，自己忍不住害羞起來，但會硬著頭皮「努力適應」，練習跟大家近距離交流。回憶當年第一次到香港宣傳，JJ表示當時為了學粵語吃不少苦，某天無意間聽到電台播著粵語版的〈江南〉，他竟聽不出自己在唱粵語，此後決定只唱自己拿手的國語版本。

(中時 )