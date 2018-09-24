平溪天燈節中秋節場舉辦 癌症基金會病友家屬共祈福

平溪天燈節中秋節場登場的水墨主燈及玉兔小天燈今日亮相。（陳俊雄翻攝）

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甫被全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，並獲Readers Digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一的平溪天燈節，24日晚間中秋場活動不僅吸引國內外遊客熱情參與，必治妥施貴寶公司也與台灣癌症基金會攜手合作，邀請病友、家屬及志工前來會場體驗施放天燈，為自己及家人祈福。

今年邁入第20週年的「新北市平溪天燈節」，中秋場主題為「詩情話意 平溪踏月」，邀請了作品曾被運用在金馬獎入圍動畫片中的台灣新銳創意書法家－黃玟寧，替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素，並使用深具活潑感的書法字寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字，讓濃濃的中華書法之美透過創意躍上天燈，也躍上國際版面。

昨日第1、2位領取天燈施放券的遊客，是來自日本的遊客Ryo與Makoto，因為從網路上看到新北市平溪天燈的絕美盛況，決定來台體驗，他們在上午6點就已經抵達現場排隊，希望向天燈祈願，可以賺大錢並成功脫離單身！

還有許多來自日本、韓國、德國、波蘭、比利時、葡萄牙、澳洲、泰國、緬甸等各國國際遊客和在台交換學生，特別前來參加此生必遊的國際節慶活動。

昨日晚間與水墨主燈一齊升空的是百盞相當特殊、可愛的4呎玉兔小天燈，跳脫傳統天燈既有造型，參與天燈施放的民眾一放手，平溪夜空瞬間充滿許多相當吸睛的小兔子，讓現場連連驚呼「好可愛！」，總計9波、上千盞天燈施放的美麗畫面，也讓會場的駐台使節與來自日本、歐美、香港等國際朋友為之驚豔！

今年平溪天燈節中秋場活動適逢三天連假，主辦單位規劃「中秋平溪體驗遊」，一開放報名即被搶購秒殺。特別也有大眾公益參與，必治妥施貴寶公司與台灣癌症基金會攜手合作，邀請病友、家屬及志工前來會場體驗施放天燈，為自己及家人祈福。

除了平溪天燈節的魅力之外，新北市政府也推出「台灣好行木柵平溪線」電子套票，優惠價250元，卡片除可重覆加值做為交通、消費使用外，更具收藏價值。相關更多元、更深度玩平溪的方式可上新北市觀光旅遊網（http://tour.ntpc.gov.tw）查詢。

(中時 )

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