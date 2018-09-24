台彩加碼5億元慶中秋 吸引民眾今天買彩券試手氣

2018年09月24日 19:14 中時 方濬哲

台彩加碼慶中秋，今日威力彩頭獎加碼2億元，另針對最受歡迎的大樂透將於25日及29日兩期實施貳至陸獎獎項獎金加碼；總獎金高達新台幣5億元。

(中時 )