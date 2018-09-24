地方關切惠來溪整治 中市府：年底發包

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2018年09月24日 19:21 中時 盧金足

立委張廖萬堅及市議員參選人林祈烽，要求台中市府搶修惠來溪堤防，工程完工後，解除社區水患威脅。（盧金足攝）

台中市西屯區惠來溪整治跨出一大步！立委張廖萬堅及市議員參選人林祈烽接獲里長陳情，憂心河堤遭豪雨恐崩塌，經市府搶修全面完工；市議員陳淑華也關切惠來溪整治，水利局長周廷彰允諾，擬定惠來溪、潮洋溪水域環境營造計畫，預計今年底工程發包。

張廖萬堅服務處主任林祈烽接棒投入市議員選戰，針對惠來溪河岸沿線黑板樹根向下生長，導致岸邊龜裂與破壞結構，影響附近社區生命財產安全，雖是小型基礎工程，不能輕忽安全性，經市府補強避免遭水患威脅。

張廖萬堅指出，潮洋溪和惠來溪整治計畫，透過前瞻基礎建設計畫成功爭取預算，將比照柳綠川模式治理，集中惠來溪汙水，淨化再放流，營造親水景觀環境。

陳淑華也緊盯惠來溪整治，強調惠來溪流經水湳經貿園區、逢甲夜市、新市政中心等亮點區域，不能讓惠來溪淪為臭水溝，要求市府提出整治計畫，重新改造惠來溪流域。

對此，周廷彰強調，已將惠來溪治理整合水湳經貿園區、中央公園、逢甲商圈、朝馬運動公園等區域，提出「惠來溪及潮洋溪水域環境營造計畫工程」，爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，獲核定補助總經費約6億5000萬元，預計年底發包，工期2年，2020年底就能完工。

(中時 )