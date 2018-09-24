中秋滿潮恆春海域不平靜 擱淺船長未尋獲又有釣客困礁石

今早8點30分許，14海巡隊獲報有一艘膠筏擱淺鵝鑾鼻礁石。（謝佳潾翻攝）

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今早8點30分許，14海巡隊獲報有一艘膠筏擱淺鵝鑾鼻礁石。（謝佳潾翻攝）
膠筏黃姓船長疑落水，海巡、警消等單位搜救中。（謝佳潾翻攝）
下午貓鼻頭則傳出有釣客不慎落海受困礁石，幸最後搶救成功。（謝佳潾翻攝）

恆春半島海域24日不平靜，上午從興海漁港出港的膠筏「文貴5號」無故擱淺在墾丁龍坑生態保護區岸際，黃姓船長疑落水失蹤，海巡、警消等單位積極搜救未果，而下午貓鼻頭則傳出有釣客不慎落海受困礁石，幸最後搶救成功，送醫後無生命危險。

海巡第八巡防區第六岸巡隊指出，24日上午8時許，接獲民眾118報案，報稱有1艘膠筏在墾丁龍坑生態保護區岸際擱淺，請求派員前往協助，而隊員到場後發現，擱淺的膠筏為「文貴5號」，而黃姓船長的個人物品及手機都在船上，但人卻下落不明，因此懷疑他落水待援。

不料經動員第14海巡隊、墾丁消防分隊及威鯨救難協會等單位協助搜尋，並向空勤總隊申請空偵機投入搜尋任務後，依舊未果。據了解，黃姓船長當天早上6時許從興海漁港出港後，以5、6節的正常航速一路往南行駛，不料卻半途擱淺，擱淺原因尚待調查中。

無獨有偶，下午則是貓鼻頭傳出有釣客落海。屏東消防局指出，下午2時20分許，獲報貓鼻頭鼻尾處有釣客落海受傷，雖已上岸，但人員無法接近，直至3時24分許，終於救起李姓釣客，他受有頭部撕裂傷，意識模糊，送南門醫院搶救。

幸李送醫後無生命危險，據悉，他40歲，與朋友到貓鼻頭礁石後方釣魚，不料不慎落海，又自行游上岸邊礁石待援，後經威鯨救難隊及南灣水上摩托車、遊艇將他救起。

(中時 )

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