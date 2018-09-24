奉天宮契子女中秋大團圓 百歲人瑞嬰兒齊回宮

2018年09月24日 19:46 中時 張亦惠

年紀最大的契子101歲林福來阿公以及僅8個月大契子女顏翊汎一同合影。（張亦惠攝）

大三的鄭唐薇（右）與母親徐彩媚（左）也特地回宮感謝媽祖婆。（張亦惠攝）

新港奉天宮24日上午舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，邀請全台各地契子女回宮團拜。（張亦惠攝）

新港奉天宮24日上午舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，邀請全台各地契子女回宮團拜，101歲的新港契子林福來阿公，與92歲國寶級書法大師陳岳山賢伉儷一同切蛋糕團圓，現場年紀最小的契子女，僅8個月大的顏翊汎小妹也一塊來歡度中秋。

新港奉天宮董事長何達煌表示，為人父母者，為求育兒的順利與心靈的安心，會讓孩子當神明的契子，奉天宮開台媽祖是信眾的精神寄託，相對的也成為「囝仔ㄟ守護神」，是新港傳統禮俗中常見的生命禮儀之一。百歲契子林福來現場開心切蛋糕，也表示非常感謝媽祖保佑他身體健康，希望大家常到奉天宮拜媽祖。

今年大三的鄭唐薇也是新港媽祖的契子女，也特別回奉天宮大團圓，媽媽徐彩媚說，女兒小學3年級發病時，四處求醫皆檢查不出哪裡出問題，身體卻越來越不受控制，後因父親鄭榮文是新港人，平時也有在奉天宮參拜，就讓媽祖收為契子女，讓她有信心接受治療，後來逐漸恢復健康。

奉天宮還特別準備象徵「平安團圓」的平安湯圓、「富貴棉長」的炒米粉及「金銀財寶」的水餃迎接契子女回宮團圓，現場還有3層蛋糕以及魔術、氣球表演。

廟方表示，「拜契」儀式由父母帶領孩童前來填寫「契字」文，向媽祖祈願孩子成為媽祖的契子女，將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，再把香火袋掛於孩童頸項，稱為「縣貫」，日後每年回奉天宮，更換香火袋的紅絲線，並且香火袋再過爐一次，稱為「換貫」，直到滿16歲，向媽祖謝恩後，才把香火袋歸還媽祖婆，俗稱「褪貫」。

(中時 )