黃光芹爆媒體廣告費獨厚周玉蔻 基市府：依法公開招標

黃光芹在臉書上揭露周玉蔻以「放言科技傳媒公司」拿了台電、屏東縣府、宜蘭縣府、基隆市府的媒體廣告行銷標案共210萬元。（翻攝自黃光芹臉書）

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黃光芹在臉書上揭露周玉蔻以「放言科技傳媒公司」拿了台電、屏東縣府、宜蘭縣府、基隆市府的媒體廣告行銷標案共210萬元。（翻攝自黃光芹臉書）

廣播節目主持人黃光芹23日在臉書揭露，同為廣播節目主持人的周玉蔻，以「放言科技傳媒公司」拿了台電、屏東縣府、宜蘭縣府、基隆市府的媒體廣告行銷標案共210萬元，暗諷公家單位獨厚周玉蔻。基隆市政府對此表示，一切依法辦理，公開招標。

基隆市政府表示，這是網路宣傳的公開招標案，當天有4家來投標，市府都很喜歡，但討論了很久，放言的簡報說服了評審；另外基市府的錢不多，若要獨厚周玉蔻，應該會用限制性招標，但這4個單位中只有基市府是公開招標，所以黃光芹應該是誤解了，我們也很歡迎黃光芹明年一起來加入基隆市的宣傳案。

黃光芹在臉書上指控，周玉蔻的《放言》3個月削了納税人不少錢，其中3案和之前高雄市政府2案100多萬元一樣，都採未公開而且指定一家的「限制性招標、未經公開評選或公開徵求」，基隆市政府雖維持「形式上」公平，實際上呢？

而國民黨基隆市長參選人謝立功也質疑，這3個地方政府決標公告的時間非常接近，都在9月的中下旬，標案性質都跟網路媒體行銷宣傳有關，在離年底選舉不到2個月的這個敏感時間，他不禁要問市長林右昌的基市府要跟周玉蔻進行怎樣進行的網路媒體行銷宣傳？

謝立功還說，基市府招標作業的內部人士向他透露，基市府讓周玉蔻得標的這1件60萬元的標案，根本不在本年度預算編列的施政項目之內，是臨時挪用市府其他各部門的經費支用的，估不論其目的為何，其挪用的程序及作法是否合法恐亦大有問題。

「林右昌應說清楚講明白！」謝立功表示，林右昌上任以來，基隆市政府標案大量改採最有利標招標，缺乏客觀性，這次是否是為周玉蔻量身訂做？希望林右昌不要心虛逃避。

(中時 )

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