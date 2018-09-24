港媒：消失逾年 陸神秘富豪蕭建華將在上海受審

2018年09月24日 18:47 中時電子報 盧伯華

據香港英文《南華早報》報導，從去年1月就已神秘消失的中國大陸富豪蕭建華近期將在上海受審，他將被控操縱股價與為機構行賄罪。

蕭建華自2017年1月從香港四季酒店神秘消失以來，這位飽受爭議的億萬富翁一直未再公開露面。英文《南華早報》引述熟悉內情的消息人士稱，本月稍早司法部門曾舉行了一次預審會議，這意味著大陸反貪腐行動中最受矚目的案件之一 即將落槌結案。

大陸明天集團主席蕭建華。（圖／網路）

消息人士稱，蕭的案件進入正式審判前可能還會幾次預審，蕭很可能被指控兩項罪行：操縱股價與期貨、代表機構行賄。

報導說，上海的預審會議己有兩位消息人士證實，但第3位消息人士稱，蕭的審判可能在幾天內就會開始。不過，熟悉蕭建華案的人指出，蕭案並不單純，可能需要更多時間調查，正式審判會比預期的要更晚些。

報導指出，預審並非一定要進行，但根據中國最高法院的判決，一旦有較複雜而具爭議性的案件，或是與重大公共利益有關案件，則可以進行預審，以確認相關證據與證人的順序。

如果沒有其他更多的指控，報導說，蕭建華可能面臨相對較輕的懲罰，根據中國的刑法，操縱股價罪最高10年徒刑，而代表機構行賄罪最高為5年徒刑。若與安邦保險集團前董事長吳小暉相比，後者因涉嫌欺詐和挪用公款，涉案金額超過120億美元，最後被判入獄18年。

據其中一位消息人士表示，蕭目前被關押在距離上海兩小時車程的蘇州，而被拘留這一年多來，蕭已經瘦了約20公斤。

消息人士稱，雖然無法對外聯絡，但最近蕭一直在給包括習近平在內的中共領導人寫信，請求寬恕與從輕發落。不過，目前尚不清楚他的信件是否會送到領導人手上。

報導說，蕭在寫給習近平的信中提到了被判刑的安邦保險前董事長吳小暉。一位看過信件的消息人士說，蕭在信中稱：「關於吳的新聞讓我幾天都夜不成眠，我很明白我過去所做的事實損害了國家利益，對此深感悔悟，並一直在思考如何才能挽回我的錯誤。」

另一位消息人士稱，蕭在被調查時採取相當合作的態度，可能是他受到相對輕微處罰的原因之一。

蕭出身於山東一個貧窮的農民家庭，畢業於著名的北京大學。他平時低調而神秘，在中國大陸快速發展的市場中大展身手，建立了一個以明天集團為中心的商業帝國，該集團涵蓋數百家企業，彼此間有非常複雜的所有權關係。蕭同時藉此與當時大陸最有力的政治人物家族建立聯繫，以此鞏固其商業利益。他在2016年《胡潤雜誌》發佈的中國「胡潤百富」榜上名列第32位，其資產估計為60億美元。

蕭於去年1月27日從香港豪華的四季酒店消失，隨後對媒體聲稱是主動配合前往大陸協助調查股市，從此未見露面。此後蕭的明天集團在大陸官方要求下，陸續出售了價值1500億元人民幣的資產，用於在香港撤資後償還銀行債務。而由於金融情勢快速變化，相關的資產出售轉移程序至今仍在進行中。

(中時電子報)