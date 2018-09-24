潮州綠色隧道延長1.2公里 連接林後四林平地森林園區擴觀光

2018年09月24日 19:48 中時 謝佳潾

潮州綠色隧道在全台首個警政社區休憩園地建置後，觀光朝多元化發展。（謝佳潾攝）

潮州泗林健康步道由小葉欖仁林蔭而成，近年不僅成遊憩夯點，在全台首個警政社區休憩園地建置後，觀光發展更是多元，而目前步道後端正施工開路、將延長約1.2公里連接林後四林平地森林園區，預計10月底完工，屆時2.4公里的「綠色隧道」將打通鎮內對外觀光的任督二脈。

綠色隧道全長1.2公里，以前是糖鐵五分車行經路段，而現在不僅是潮州鎮民的後花園，更是遊客的遊憩熱點，而它雖然位在台一線旁，但就全鎮觀光發展而言，卻有交通阻礙的問題。

泗林里長李振武說，綠色隧道是附近景點的中心點，如林後四林平地森林園區、縣定古蹟鎮朝林宮等，若未能貫穿其中打造觀光單車步道，觀光發展勢必受影響。他舉例，鎮內到平地森林園區約3.6公里，目前都需走通潮路接潮義路才能到，而那條路不僅窄又多砂石車，相當危險。

因此，他將延長綠色隧道的計畫與鎮代主席陳貞亮、縣議員林郁虹討論後，成功向縣府爭取3000多萬經費進行施工，將開拓路長1.2公里、路寬4米及左右各2米寬種樹的路，連接到平地森林園區，形成完整的觀光隧道。

此外，警政社區休憩園地經初步建置後，各式花海不僅為綠色隧道增添風采，周末更有街頭藝人到場表演；屏東縣警察局指出，在與社區配合下，明年將引入假日市集，並完善設備重現鐵道風華。

(中時 )