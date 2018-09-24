宣傳戰登場！ 陸官媒登報共和黨票倉 指川普「愚蠢」

2018年09月24日 19:08 中時電子報 吳映璠

美國政府已在24日正式對中國大陸價值2,000億美元商品課徵10%關稅，貿易戰正式升級，與此同時政府宣傳戰也跟著升級！23日中國大陸英文官媒《中國日報》在美國愛荷華州第一大報《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）刊登四個全版廣告，內容指美國總統川普執意打貿易戰，將讓該州農民損失慘重，訴求直搗以農民為主的共和黨票倉。

根據中央社引述《彭博》報導，《狄蒙紀錄報》周日以「中國觀察」（China Watch）為欄目刊出四頁廣告增刊，首頁大標以「戰爭將會降低貿易利益」為題，分析貿易戰將導致中國轉向南美洲進口黃豆，文中更引述美國黃豆協會（American Soybean Association）副主席史蒂芬斯（David Stephens），指出中國是美國黃豆最大進口國，「我們沒辦法承擔失去這個市場的後果」。

除了分析貿易戰利弊，其餘文章更側寫中國的好，例如廣告第二頁一篇專欄文章標題直接寫上「北京能成為世界的典範」，廣告第三頁則是大標題指川普「愚蠢」。四頁廣告左上角都標上《中國日報》製作的字樣。

CHINA sends a message to Trump and Ambassador Branstad by taking over 4 pages of Des Moines Register.



Advertising supplement has “news” on:

—China buying soybeans from South America due to “trade row”

—Xi Jinping’s “fun days in Iowa”

—“Beijing can set an example for the world.” pic.twitter.com/axquXHyPaz — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 23, 2018

In 15 years of covering Iowa news, I cannot recall the Chinese making a play like this.



Certainly unprecedented for China to take out a four-page advertisement in the DMR. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 23, 2018

彭博駐華府記者雅可布（Jennifer Jacobs）在個人推特上評論，過去中國大陸也經常在尼泊爾、澳洲等國媒體上刊登廣告，但從未見過這樣大張旗鼓、以四個全版廣告的方式直接刊登，看起來就好像「北京政府發了整整四頁的推特」，完全是史無前例。

China uses this advertising format regularly—“news” inserts have appeared in Nepal, Australia, U.S., etc. per @kashishds, @lillebuen, @DavidMDrucker and others.



Beijing seems to be talking straight to Trump with this Iowa ad on “China-U.S. economic interdependence.” pic.twitter.com/1Xjl00YoZQ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 23, 2018

此外，過去也曾在《紐約時報》（The New York Times）、《華盛頓郵報》（The Washington Post），以及以國會和政壇動態為主的《點名》（Roll Call）等美國媒體上看到類似廣告，只不過這次北京政府選在一個地方媒體上刊登廣告，顯見宣傳策略有所轉變，直接訴諸川普選民，美國前總統歐巴馬的白宮國家安全會議發言人費艾托（Tommy Vietor）更在個人推特上直呼北京政府此舉相當精明。

Pretty savvy political play being run by China https://t.co/ExUjjPYDYh — Tommy Vietor (@TVietor08) September 23, 2018

在美中貿易衝突逐漸升溫、一來一往相互課徵關稅之下，愛荷華州受害甚深，根據美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）的統計資料顯示，受關稅影響的愛荷華州出口商品總值超過10億美元（折合新台幣約306億元），當中3,000萬美元（約新台幣9.2億元）來自於黃豆出口，同時超過45萬個工作機會將受影響。

不過川普似乎對貿易戰所帶來的損失不以為意，先前他才承認美中互徵關稅將影響美國農業出口，因此同意補償農民120億美元，不過總體而言，他仍深信短期陣痛對美國經濟與消費者來說是值得的，如果遲遲不對中國大陸有所行動，長期來看將導致美國經濟更為惡化。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，2016年總統大選中，川普在關鍵的愛荷華州囊括超過80萬張選票，得票率達51.7%；德州、密蘇里州、愛荷華州等前三大農業州中，川普同樣都以過半得票率力壓對手。

(中時電子報)