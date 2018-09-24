收假日國道回堵塞爆省道 高公局公布6大塞車路段

國1北向174.3K事故，造成車輛回堵。（高公局提供）

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國1北向229K事故，車輛回堵2公里。（高公局提供）

中秋節連假最後一天，國道及省道部分路段出現大量北返車流，儘管國5自下午2時開始實施高乘載管制，仍然塞車，宜蘭到頭城路段一度時速不到20公里。更回堵到台9線礁溪市區路段，北上分流車道回堵1公里。高公局表示，今日下午開始出現北返車潮，有6大壅塞路段，國5車潮壅塞部分預估要等到晚上10時後才會逐漸紓解。

高公局指出，今日下午北返車潮導致有6大壅塞路段，包括國1北上西螺-埔鹽系統、大雅-后里、銅鑼-頭份、竹北-湖口、國3北上竹山-中興及後龍-西濱等路段，其餘路段大致行車順暢。

由於今日是連假最後一天，其中國5下午2時開始實施高乘載管制，卻還是塞爆，其中宜蘭到頭城路段一度時速不到20公里，頭城到坪林路段時速也在20到40公里間。

高公局交通管理組科長徐福聲表示，目前國5塞車已稍緩解，但真正要完全紓解要等到晚上10時過後，北部北上路段同樣要等到晚上10時後，中部北返路段則預計晚上8時後，才不會這麼塞。

高公局表示，明日將實施連假後第一天國5上午6時到下午3時，全線暫停收費，如果不急著返回住處，可多利用此時段出發。

今日14時6分國1北向174.3K有2小客車追撞占用內線事故回堵2公里、14時30分國1北向229K有2小客車追撞事故占外路肩回堵2公里，及16時6分國3北上417K有2小客車追撞事故回堵約4公里，其餘尚有部分零星事故，均影響高速公路行車順暢。

另外，公路總局表示，台61線北上90K至95K竹南路段，因國3北上車多壅塞改至台61線替代道路，導致該路段車多，時速約50公里；台9線礁溪市區路段，北上往國5分流車道回堵1公里，車多走走停停；台1線423.9K實施南下分流管制，南下車輛請於枋寮鄉台1線與永翔路口，右轉改道永翔路接台17線分流路線。

(中時 )

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