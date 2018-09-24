護理師溺水獲救想捐款 救生協會不要錢反邀她「一起救人!」

2018年09月24日 19:28 中時電子報 劉峻谷

新北市海上救生協會7月22日在金山萬里海邊舉辦公益活動時，救回溺水的陳姓護理師與她丈夫，當天風強浪大。(新北市海上救生協會／提供)

秋節傳佳話！新北市海上救生協會7月22日在金山萬里海邊舉辦公益活動時，發現一對年輕夫妻被急浪暗流捲向外海即將滅頂，緊急出動橡皮艇救回兩人。中秋節前夕獲救的夫妻寫信感謝救生協會「感恩的情緒一直湧上心頭」想要捐款表達謝意，救生協會發現陳女是護理師，婉拒捐款但邀請她參加公益活動「一起救人!」

新北市海上救生協會7月22日在金山萬里海邊，舉辦第七屆「海好有你」海上活動體驗營，400 多位海龍蛙兵退伍的會員，帶250多位腦性麻痺及身障人士及他們的家一起下海游泳，玩上海洋獨木舟、香蕉船。

活動進行中，救生協會會員發現，一對情侶在海中載浮載沉，離岸愈來愈遠，似乎被暗流沖到海外無力游回岸邊，立即啟動救生行動，派一台橡皮艇出海，卻被大浪打翻，再出動第二台橡皮艇才順利將兩人救回，當時兩人已有嗆水症狀，做CPR急救才甦醒。

新北市海上救生協會出動第一艘橡皮艇出海搶救溺水護理師夫妻。(新北市海上救生協會／提供)

9月18日，獲救的陳姓女子寫電子郵件到新北市海上救生協會，「本人7/22在翡翠灣戲水被浪捲走，遇貴協會舉辦公益活動，即時將本人和外子搶救上岸，當時驚魂未定不知是哪位無名英雄搭救，心中感恩的情緒一直湧上心頭，特別發訊息表達感謝! 同時也想捐款.表達我夫妻倆中心的感謝，並祝福協會英雄們 ~中秋佳節愉快!!」

新北市海上救生協會與陳女聯絡，得知她是醫院的護理師，婉拒她捐款但邀請她日後參加公益活動，發揮她的護理專長「一起救人」。

(中時電子報)