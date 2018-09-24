韓宜邦自曝臉皮鬆 「顏面抽搐」甩偶包做鬼臉奪冠

韓宜邦（左、右圖後）和《大時代》劇組演員一同比賽做鬼臉。（翻攝臉書）

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韓宜邦（後）和《大時代》劇組演員一同比賽做鬼臉。（翻攝臉書）
韓宜邦（右）和王瞳在《大時代》中有不少對手戲。（民視提供）

韓宜邦（Junior）首次拍ON檔連續劇，獻給民視8點檔《大時代》，他劇中飾演富二代，與王瞳有不少對手戲，自然洗鍊的演技頗受觀眾好評。但他其實壓力爆棚，除了被要求瘦身，還要習慣4機拍攝作業，所幸劇組演員相處融洽，等戲時常自娛娛人，他日前和余秉諺、陳妍安、馬韻婷、李又汝、羅巧倫等人玩起「誰不是大偶包」鬼臉比賽，他以臉部抽搐表情入鏡，甩開形象穩坐冠軍，他透露扮鬼臉祕訣笑說：「我就是臉皮鬆，鬼臉就容易做得誇張。」

日前眾演員在《大時代》劇組排戲，李又汝突然提議玩自拍，韓宜邦突然作勢親余秉諺，眾人順勢起鬨一起扮鬼臉，事前還先約法三章玩真的，要看誰偶包最重。眾人原本料想偶像出身的韓宜邦放不開，沒想到在大家都還在熱身階段，他就連續做出「五官觸電」、「受驚厥過去」等抽搐表情，誇張模樣笑壞其他演員，無異議讓他榮登最沒偶包寶座。韓宜邦表示，因為大家朝夕相處，培養出家人般的情感，所以互動就十分自在，但他笑著解釋：「雖然我表情很誇張，不是我私下很常練習喔，而是我的皮很鬆，很容易調動，而且動的幅度很大，不過這樣皺紋就很多啦！」

韓宜邦首拍ON檔連續劇，壓力很大，他坦承：「因為現在都4機拍，不像以前單機比較自在，因為多機拍，走位與角度都要記清楚。」儘管要留意的地方變多，但他不敢鬆懈自己的演技，「拍戲現場壓力挺大的，但我還是堅持自己不借視線、哭戲不用眼藥水，讓情緒能確實傳達給電視機前的觀眾」。他這次進劇組前被要求瘦身，他笑說自己只能靠飲食控制和有氧運動塑身，「沒辦法，我只要一練重量訓練，整個人就會變很大隻」，靠著集中代謝與飲食控制，他最後完美達標瘦身7公斤。

(中時 )

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