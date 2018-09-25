受虐狗狗防心重 她用愛養胖牠

2018年09月25日 07:09 中時 邱立雅

咪魯剛來到Lico家時對人類充滿防備，如今已卸下心防跟人類親近，最愛撒嬌。（邱立雅攝）

11歲的米克斯「咪魯」，是飼主Lico從收容所帶回來的狗狗，一開始咪魯對人類防心很重，喜歡咬人，但在Lico悉心照料下，變得相當親人，甚至看到「有點熟又不太熟」的訪客，還會湊上前去磨蹭撒嬌，咪魯正經八百的表情對比嬌憨的行為，讓人忍不住心生愛憐。

咪魯的耳朵有明顯的破損痕跡，Lico推測牠可能曾是受虐犬。Lico回憶多年前第一次看到咪魯，原本是替朋友去收容所找狗狗，但沒想到朋友臨時改變心意，讓咪魯面臨安樂死的危急狀況，Lico心一橫，便把咪魯帶回家當中途。

未料這一養，咪魯就變成Lico家的一份子了。Lico表示，咪魯剛來的時候，防禦心相當重，還很愛咬人，來訪的客人與親友包括自己，都曾被咪魯攻擊過，常要帶人家去打破傷風、包紅包道歉，但Lico不放棄，仍費盡心思用愛照料咪魯。

滿身幸福肥的咪魯，很難想像當時從收容所帶出來時，在動物醫院住院住了一個月，Lico說每次放假都趕去醫院陪咪魯，一個月的醫藥費就花了4萬多元。如今的咪魯不僅性格溫馴，還相當有責任感，每天都幫忙開髮廊的Lico巡視店面，遇到不熟悉的陌生人，還會汪汪叫示警。遇到熟客，馬上湊上前去磨蹭討摸摸，但咪魯用正經八百的招牌表情撒嬌，讓人忍不住莞爾，甚至成了店內人氣寵物，相當受小朋友喜愛。

目前一共養了5隻狗狗Lico說，一路走來很感謝先生的包容，讓她無後顧之憂照料這些寶貝，心中最大的期盼既是能陪伴狗狗們走到最後，她也呼籲民眾領養代替購買，讓流浪狗狗們都有溫暖的家。

(中時 )