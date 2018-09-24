美日領袖晚餐會聚焦北韓、貿易問題

2018年09月24日 19:50 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三24日在紐約出席了由美國總統川普舉辦的晚餐會，兩人討論了有關北韓、美日貿易等問題。

安倍為出席聯合國大會，23日下午(台北時間24日上午)抵達美國紐約，先赴川普大樓與川普共進晚餐。晚餐會前川普在推特上寫著，他將與安倍商談軍事和貿易問題，且強調「我們為了幫助日本做了很多事，也期待建立更加互惠的美日關係」。

只有翻譯等少人數陪同的晚餐會歷時約2個半小時，安倍於會後向日媒表示，與川普確認了，將在朝鮮半島的無核化問題上緊密合作，也針對貿易與投資等問題坦率地交換了意見。

有關綁架問題，安倍表示，「出發前聽取了綁架受害家族會的切實想法，也將他們的訊息傳達給川普。接下來是我自身要面對北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩，為了早日解決綁架問題，已下定決心不放過任何機會。」展現出將與金正恩直接對話的姿態。

有關貿易談判問題，安倍表示，「針對美日之間的通商、投資、貿易等課題，以及美日貿易協商新框架「FFR」(取自由free、公正fair、互惠reciprocal的字首)，我們有了非常具建設性的討論。將根據之後(25日)經濟再生擔當大臣茂木(敏充)與美國通商代表萊梅澤的會談內容，在美日高峰會談中進一步討論。」

(中時 )