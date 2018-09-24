霍建華考慮半年才接《花千骨》獲封「仙界第一美男」破230億點擊

2018年09月24日 19:44 中時 林淑娟

霍建華與趙麗穎合作《花千骨》。（中天）

霍建華與趙麗穎合作《花千骨》。（中天）

霍建華被封仙界第一美男。（中天）

中天綜合台25日起將播出霍建華和趙麗穎主演的古裝仙俠大戲《花千骨》，霍建華劇中飾演高冷孤傲的白子畫，人氣飆漲，也因為「長留上仙」扮相，顏值爆表，獲封「仙界第一美男子」以及「國民上仙」，近期又因演出《如懿傳》，再被評為「史上最帥乾隆」！讓原本就被稱為「古裝專業戶」的霍建華，再度成為微博熱搜關鍵字。

霍建華塑造的白子畫高冷沉穩，沒有誇張的神情和動作，情緒全靠眼神傳達，考驗內心戲的功力，他表示:「沒表情大家會說是木頭，表情多了又嫌過度，很難拿捏，所以我也蠻糾結的。」雖然仍是有毒舌網友說他是「面癱」演技，但該劇網路點擊率破230億次，是大陸第一個網路點閱率超過200億次的電視連續劇，還因此登上「紐約時報」。

霍建華坦言，當初考慮了半年才點頭接拍《花千骨》，這戲會這麼火有點出乎他的意料，沒想到會有這麼多人喜歡，非常感謝大家的支持。

霍建華演完《花千骨》後，就表示不再接拍仙俠劇，要嘗試不同角色的作品，今年在《如懿傳》中飾演乾隆皇帝，卻被拿來與《延禧攻略》中同樣飾演乾隆的聶遠做比較，慘遭網友批評「沒演技」，傳外傳他因此動怒關閉工作室微博和FB，只寫了一段話：「從今以後，只想用最純粹的方式和大家交流。」之後就將微博發文全部刪光。但也有一說，是霍建華與經紀人鬧翻，因此經紀人將工作室微博文章刪除，想讓霍建華揹上惡名，傳言滿天飛，都沒有被證實。

倒是他去年接受大陸主持人魯豫專訪時曾說:「想用一個角色讓大家閉嘴，這樣我就夠幸福了，跪謝觀眾了。」或許是因觀眾和媒體太過關注他在《如懿傳》的演技，劇組乾脆曝光霍建華畫老妝的過程，因為要在全臉打模，粉色漿塗滿整臉和脖子，只留下鼻孔呼吸，過程相當辛苦，霍建華更因此全臉起了紅疹，敬業態度令人佩服。

(中時 )