日本才子愛台灣 櫻井弘二來台25年立業又成家

2018年09月24日 19:50 中時 趙靜瑜

張雨生生前音樂夥伴，作曲家櫻井弘二（Koji Sakurai）跨界電影配樂與劇場音樂，參與高雄世運、台北世大運開閉幕式等大型活動，「我的人生裡，在台灣的時間已經比在日本還多。」來台25年，今年50歲的櫻井弘二不但成了台灣女婿，他的音樂生涯也因為台灣更加精采。

櫻井說，台灣很願意給機會，就像他是來台灣才開始接觸打擊樂，「打擊樂就像是片大海，我作曲就是要找到大海中那條適合的小魚，這對我的作曲來說是更大的挑戰。」他將在朱宗慶打擊樂團的支持下，以整場擊樂音樂會訴說這段美好的音樂人生旅程。

櫻井說，打擊樂樂器非常多元，每一種都有無窮的可能性，「如果有人委託我創作，十分鐘長度，請我自由發揮，我會很開心；如果是打擊樂團委託創作，我就昏倒了。」櫻井說，從擊樂家吳珮菁十多年前第一次邀請他創作以來，「光是選樂器就是一件很困難的事情，每次都要摸索，但我也很高興，每一次都有機會重新學習。」

櫻井弘二從小就跟音樂結下不解之緣，他小學時就自己開除了自己的鋼琴老師，「我不喜歡這位老師，上課時我就直接告訴老師，下周我不來了。」鋼琴老師直接跟父母親告狀，但父母親最後還是尊重櫻井的選擇。中學之後迷上組團，「因為看起來很帥，這才開始好好學音樂。」高中畢業之後櫻井申請到美國柏克萊大學直接出國念書，畢業後短暫回到日本，擔任NHK節目音樂監督，聽到台灣有機會做流行樂，「我就來了。」

櫻井說，來台灣有兩個原因，「一是我看得懂漢字，生活上比較沒有障礙；第二是台灣很多年來對日本很親切，這也讓我覺得安心。」

這場音樂會將與朱團合作，以故事與旅程兩種概念，展現櫻井與朱團合作的軌跡。櫻井表示，他很喜歡看書，這次曲目包括日本最古老史書、開國神話《古事記》改編的《伊邪那歧》，文學巨擘宮澤賢治最膾炙人口的童話故事改編《銀河鉄道の夜》等，都是他非常喜歡的文學作品。電影配樂則包括《鐵達尼號－蘿絲的回憶》、《這兒是香格里拉》、《海上鋼琴師》組曲等，用擊樂傳達電影深情。

櫻井弘二與朱宗慶打擊樂團「有一種嚮往」音樂會將於12月1日起在台北國家音樂廳舉行，並將巡演台中與高雄。

(中時 )