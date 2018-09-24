獨／楊培安央視秋晚致敬張雨生　揭20年前險釀火災秘辛

2018年09月24日 19:59 中時 尤嬿妮

楊培安在後台與團隊一起享用月餅。（星葳娛樂提供）

今天是一年一度的中秋節日，台港澳大陸均舉辦慶祝活動，其中以湖南衛視及央視的中秋晚會（秋晚）陣容最為浩大，央視今年更廣邀台灣歌手助陣，包括蘇芮、許茹芸、姜育恒、楊培安及胡德夫等人獻聲陪民眾迎佳節，其中，首次參與晚會的蘇芮、楊培安，分別飆唱〈牽手〉及〈黃河長江〉，氣勢磅礡。

蘇芮為了今晚演出，提早和家人聚餐過中秋，而楊培安則選唱張雨生遺作〈黃河長江〉，在重要節日向偶像致敬；回想出道以來節日大多在工作中度過，楊培安透露約20年前一次中秋夜，他結束Pub駐唱正準備離開，店裡員工因喝酒玩開了，在店門口烤肉時起鬨點沖天炮、朝對街大樓射，「剛好射中一戶民宅，巧的是這戶人家沒關落地窗，沖天炮一爆...紗簾就燒起來了」，所幸住戶發現後趕緊打119將火勢撲滅，而Pub員工則嚇得一哄而散，楊培安苦笑說：「民宅的主人可能到現在都還不知道是誰把沖天炮放到他家、引起火災。」

中秋晚會是大陸各電視台重要活動，節日審查相當嚴格，低俗媚俗、格調不高的橋段不採用，也不邀有道德瑕疵的藝人表演；據了解，央視製作團隊今年除了包下整棟飯店，讓參與藝人及工作人員入住，且進出需配戴工作證並通過嚴密的保安檢查，一連2天彩排時，會場來回飯店沿路都有維安人員開道，規格猶如政府官員出巡。

(中時 )