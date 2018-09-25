新北》撿黃金換黃金 三重萬壽里王淵贊愛當狗屎里長

2018年09月25日 07:09 中時 吳岳修

「狗屎里長你好！」一位里民走過新北市三重區萬壽里長王淵贊身旁時，突然語出驚人衝著里長打招呼，但這可不是在罵人，王淵贊笑著說：「沒關係，這是對我的稱讚，我就是狗屎里長！」

新北市三重區萬壽里屬於老舊社區，里內人口2千多人，地小人稠，距今約10年前，里內不少流浪狗亂竄，加上居民未建立清理寵物排泄物的觀念，造成里內「遍地是黃金」，不少里民抱怨連連。

當時的台北縣政府推出「撿黃金（狗便）換黃金」活動，里長王淵贊靈機一動，趁機號召里民響應活動，組成「黃金清潔隊」四處清理狗便，當時單是萬壽里就收集了近百袋狗便，成果豐碩。

巧合的是，縣府舉辦抽獎活動時，抽中第一名幸運民眾，就是王淵贊的太太，還獨得一兩黃金，縣府打電話通知時，王淵贊還一度以為是詐騙集團，最後證實中獎，夫妻倆高興之餘，也讓王淵贊直呼：「這是命中註定該我做的事」。

從那天起，王淵贊找來鄰長與里內環保志工，將原本臨時成軍的「黃金清潔隊」常規化，每周至少兩次清理里內狗便，王淵贊每天騎著電動車巡視，每月最後一個星期天，王淵贊還會用廣播號召里內所有里民，人人動員打掃清理住家周圍，讓萬壽里始終保持整潔。

在王淵贊努力整頓下，萬壽里街道巷弄乾淨整潔，不僅里民外出溜狗時都會隨手清狗便，里內唯一的龍濱路綠帶公園更成為新北市遛狗清狗便示範區，王淵贊還在公園內設置免費狗便袋，讓忘記帶狗便袋的民眾抽取使用，讓公園始終保持潔淨，里民們也非常滿意，王淵贊笑著說：「撿狗屎是好事，叫我狗屎里長就對了」。

(中時 )