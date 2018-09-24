劉強東涉性侵細節曝光 女大生簡訊求救控被硬上：陷阱

劉強東月初驚傳在美性侵女大生被捕，目前人已被釋放並回到北京。（圖／翻攝自劉強東微博）

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中時電子報
路透社24日公開受害女大生微信內容。（圖／翻攝自微博）

大陸京東商城CEO、「奶茶妹」老公劉強東，本月初驚傳在美國明尼蘇達州性侵女大生被捕，目前雖已獲保釋回到北京，但案件傳出最新發展，外媒今（24日）曝光遭性侵女大生傳給朋友的微信內容，她向友人控訴劉強東強迫她發生性關係，直指當天的飯局就是一個陷阱。

據《路透社》報導，其掌握被害女大生的微信聊天記錄，指出事發當天，女大生在飯局時就曾傳過訊給朋友，稱自己被強迫灌酒，並告訴另個朋友那晚喝酒很有壓力，傳訊內容寫道：「這是一個陷阱，我真的喝多了」，而晚宴結束後，她被劉強東拉進車內動手動腳，「我告訴他別這樣，但他不聽」，最後他們一起回女大生住處，但接下來兩小時有無發生什麼事，路透社無法確認，但據警方說法，涉嫌強奸發生在淩晨1點左右。

隨後，女大生半夜傳訊給友人，控劉強東強迫她發生關係，並稱自己會想辦法逃走，請朋友不要報警，「他（強東強）一定會把事情壓下去的，你別低估了他的權勢」，更向朋友痛訴：「如果就我自己的話，我真想馬上一死了之，但我不忍心讓爸媽傷心難過」。

女大生事後則保留「床單」當證據，並到醫院檢查，也在學校代表的陪同下打電話報案，而警方到達學校辦公室後，劉強東也在深夜來到辦公室。而這幾段從沒曝光過微信內容，女大生的律師已證實的確都是女學生發的，但劉強東的代理律師則發聲明表示，「路透社擬報導的文章與事實不符，劉強東先生沒有違反任何法律。」

(中時電子報)

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