平溪天燈節搭中秋 百盞玉兔天燈升空超吸睛

邁入第20年的新北市平溪天燈節，24日晚間6時在平溪國中登場，現場依舊吸引了相當多國內、外旅客共襄盛舉，百盞玉兔天燈一齊升空的盛況，十分壯麗。（新北市政府觀光局提供）

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邁入第20年的新北市平溪天燈節，24日晚間6時在平溪國中登場，現場依舊吸引了相當多國內、外旅客共襄盛舉，百盞玉兔天燈一齊升空的盛況，十分壯麗。（新北市政府觀光局提供）
邁入第20年的新北市平溪天燈節，24日晚間6時在平溪國中登場，新北市長朱立倫（藍衣者）與外國貴賓一起準備施放水墨主燈。（新北市政府觀光局提供）

代表台灣重要節慶意象之一的新北市平溪天燈節，24日晚間6時在平溪國中登場，現場依舊吸引了相當多國內、外旅客共襄盛舉。今年邁入第20年，被全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為台灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，百盞玉兔天燈一齊升空的盛況，十分壯麗。

新北市政府觀光局表示，今年「平溪天燈節中秋場」主題為「詩情話意平溪踏月」，邀請了作品曾被運用在金馬獎入圍動畫片中的台灣新銳創意書法家－黃玟寧，替12呎的主燈繪製上象徵中秋意象的圖畫元素，並使用深具活潑感的書法字寫上「月圓人團圓」、「嫦娥奔月」、「柚見中秋」等文字。

另外，與水墨主燈一齊升空的是百盞相特殊又可愛的4呎玉兔小天燈，跳脫傳統天燈既有造型，參與天燈施放的民眾一放手，平溪夜空瞬間充滿許多相當吸睛的小兔子，讓現場連連驚呼「好可愛！」，總計9波、上千盞天燈施放的美麗畫面，也讓會場的駐台使節與來自日本、歐美、香港等國際朋友為之驚豔。

前2位領取天燈施放卷的民眾，是來自日本的遊客Ryo與Makoto，因為從網路上看到新北市平溪天燈的絕美盛況，決定來台體驗，他們在上午6時就已抵達現場排隊，希望向天燈祈願，可以賺大錢並成功脫離單身。

觀光局表示，今年平溪天燈節中秋場活動適逢3天連假，主辦單位規畫「中秋平溪體驗遊」，一開放報名即被搶購秒殺。除了平溪天燈節的魅力之外，新北市府也推出「台灣好行木柵平溪線」電子套票，優惠價250元，相關資訊請上新北市觀光旅遊網（http://tour.ntpc.gov.tw）查詢。

(中時 )

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