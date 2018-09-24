「義大利情聖」獲選性幻想冠軍 看這部片感嘆：回不去了！

2018年09月24日 20:05 中時 徐桐炘

雷歐波瓦，曾奪100米仰泳冠軍，並入選國家代表隊。（海鵬提供）

南非約翰尼斯堡影展之前為義大利影星雷歐波瓦（Raoul Bova）舉行電影回顧展，一次放映他的《外慾》及《托斯卡尼艷陽下》等6部代表作，當被問到最想重看哪部電影時，雷歐波瓦毫不遲疑回答：「《外慾》，它是我的幸運作。」

原來游泳選手出身的雷歐總被視為「花瓶」，直到名導佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）邀他演出《外慾》，才首度詮釋具深度的角色，果然一鳴驚人，以一幕背後熊抱喬凡娜的畫面，成功撩動女性觀眾，勇奪當年性幻想對象的第一名，更獲好萊塢邀請演出《托斯卡尼艷陽下》，從此爆紅全球。

雷歐在片中大談不倫戀錐心刺骨，助電影橫掃國際高達27項大獎，終於嶄露頭角與好萊塢女星黛安蓮恩、安潔莉娜裘莉對戲，聲名全球紅透透，連流行女神瑪丹娜都欽點他演出她的MV。今年正逢《外慾》15周年，數位修復版讓全球觀眾得以在大銀幕重溫這段禁忌之愛，雷歐出席時幽默自嘲當年的鮮肉身材如今已經「回不去了」，讓他最想重看電影《外慾》的數位修復。

被視為外遇經典的電影《外慾》，劇情描述一位美麗少婦（喬凡娜梅諾茲歐娜 飾），因為厭倦日復一日的平淡生活，於是將遐想寄託在對窗的俊帥男人（雷歐波瓦 飾）。某日，一位失憶老人闖進她的生活，她在追查老人未知的過去時，竟與對窗男人產生了一段愛戀牽扯…。28日在台上映。

(中時 )