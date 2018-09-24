「義大利情聖」獲選性幻想冠軍 看這部片感嘆：回不去了！

雷歐波瓦以一幕背後熊抱喬凡娜的畫面，成功撩動女性觀眾，勇奪當年性幻想對象的第一名。（海鵬影業提供）

友善列印
中時
雷歐波瓦，曾奪100米仰泳冠軍，並入選國家代表隊。（海鵬提供）

南非約翰尼斯堡影展之前為義大利影星雷歐波瓦（Raoul Bova）舉行電影回顧展，一次放映他的《外慾》及《托斯卡尼艷陽下》等6部代表作，當被問到最想重看哪部電影時，雷歐波瓦毫不遲疑回答：「《外慾》，它是我的幸運作。」

原來游泳選手出身的雷歐總被視為「花瓶」，直到名導佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）邀他演出《外慾》，才首度詮釋具深度的角色，果然一鳴驚人，以一幕背後熊抱喬凡娜的畫面，成功撩動女性觀眾，勇奪當年性幻想對象的第一名，更獲好萊塢邀請演出《托斯卡尼艷陽下》，從此爆紅全球。

雷歐在片中大談不倫戀錐心刺骨，助電影橫掃國際高達27項大獎，終於嶄露頭角與好萊塢女星黛安蓮恩、安潔莉娜裘莉對戲，聲名全球紅透透，連流行女神瑪丹娜都欽點他演出她的MV。今年正逢《外慾》15周年，數位修復版讓全球觀眾得以在大銀幕重溫這段禁忌之愛，雷歐出席時幽默自嘲當年的鮮肉身材如今已經「回不去了」，讓他最想重看電影《外慾》的數位修復。

被視為外遇經典的電影《外慾》，劇情描述一位美麗少婦（喬凡娜梅諾茲歐娜 飾），因為厭倦日復一日的平淡生活，於是將遐想寄託在對窗的俊帥男人（雷歐波瓦 飾）。某日，一位失憶老人闖進她的生活，她在追查老人未知的過去時，竟與對窗男人產生了一段愛戀牽扯…。28日在台上映。

(中時 )

劉強東涉性侵細節曝光 女大生簡… 「天菜」加盟激情四射！《火線救…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。