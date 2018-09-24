中秋佳節人團圓　北京動物園貓熊吃月餅萌翻人

2018年09月24日 20:51 旺報 孫曜樟

2018年中秋佳節是9月24日，在月圓人團圓共用月餅時，北京動物園也為金絲猴、大熊貓等多種動物提供了特色「月餅餐」，同時首次邀請遊客親手製作動物月餅，與動物們一起共度佳節，大貓能吃月餅的姿態則是萌翻眾多遊客。

上午9時許，動物園科普館前聚集了10組前來體驗DIY動物月餅的遊客家庭。北京動物園飼養隊副隊長張軼卓表示，邀請遊客製作動物月餅是動物園今年首次嘗試，10組家庭均通過前期的線上招募報名參加。這次活動旨在讓遊客在製作過程中瞭解動物的日常食譜習性，在與保護教育老師的互動中學習科普知識，也在佳節到來之際，體會北京動物園特有的中秋文化。

動物月餅原材料採用了動物們常吃的窩頭面料、葡萄乾、瓜子仁、花生米、新鮮水果等食材。在工作人員帶領下，小朋友們和家長一起從和麵、拌餡開始，對食材進行加工，最後通過模具定型，做成人類食用月餅相似的特色月餅。而園方在餵養動物前，會將這些月餅再次進行烤制加工。

隨後在金絲猴館、大熊貓館等網站，飼養員用動物園提前準備的特製月餅為動物們送上「中秋特餐」。在大熊貓館內，飼養員餵大熊貓「萌二」月餅時，萌二還端坐在地「手捧」月餅享用，耍萌姿態引來眾多遊客圍觀。

張軼卓說，去年已經小範圍嘗試過喂動物吃月餅，今年我們為大熊貓、環尾狐猴、非洲象、金絲猴以及二趾樹懶等五種動物提供月餅，園內工作人員總共花了兩天時間來準備。讓動物們和人類一起共度佳節，一方面是增強遊客的體驗，另一方面對動物來說，換一種食物形式也能激發它們的興趣和食欲。

此外北京動物園相關負責人表示，每年中秋佳節也預示著動物飼料即將進入秋季調整期，動物園也將通過合理、科學的飲食搭配，讓動物們健康度過秋冬季節。

(旺報 )