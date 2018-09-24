「天菜」加盟激情四射！《火線救援》鮮肉對決

2018年09月24日 20:14 中時 徐桐炘

FOX+與美同步播出超夯影集《火速救援最前線》（9-1-1），該劇首季在北美創下千萬收視率，第二季時隔半年火速回歸，猛男消防隊也添新血。全新一季找來《舞力全開》系列天菜萊恩高斯曼（Ryan Guzman）加盟，讓熱血沸騰的危機時刻，多了點「肌」情四射的性感魅力。

《火速救援最前線》將洛杉磯地區的緊急事故，透過911接線總部、警察、消防員、醫護人員真實呈現在觀眾眼前，雖然第一季飾演關鍵接線員艾比的康妮布里頓（Connie Britton）將不續約，但製作人保證第二季更有看頭，炸飛的斷手、救援直升機起火墜落，並大手筆在首集祭出超震撼視覺效果，讓洛杉磯地區陷入毀滅性大地震，地表崩裂、房屋倒塌，四處哀鴻遍野連911接線中心都遭殃，瞬間湧入的求救電話，堪稱急救人員最害怕的噩夢。

戲劇張力大幅升級，全新角色加盟更吸睛，女星珍妮佛樂芙休伊（Jennifer Love Hewitt）將飾演小鮮肉消防員巴克的姊姊，擔任911總部新任接線員；性格男星萊恩高斯曼則飾演曾效命軍隊的單親爸爸，為照顧腦性麻痺的兒子，決定離開軍隊轉而加入打火英雄的行列。

萊恩有著超迷人笑容，還有讓每個男人羨慕嫉妒恨的完美八塊肌跟翹臀，一身精壯體格扮演起這角色更有說服力，他的加入讓第一季就參與演出的「鮮肉擔當」奧利佛史塔克（Oliver Stark）頗受威脅，萊恩跟奧利佛飾演的巴克在第二季將有許多精彩對峙。全新第二季於今天9/24與美國同步上架。

(中時 )