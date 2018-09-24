高雄》綠營看板嗆假民調假新聞 韓國瑜駁「民進黨打人喊救人」

副議長蔡昌達設立看板嗆韓國瑜。（李義翻攝）

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中時

拚連任的高雄市副議長蔡昌達，設看板嗆假新聞假民調，還嗆國民黨市長參選人韓國瑜「你鬧夠了沒？」；韓國瑜反嗆民進黨在高雄市長的選舉才是造假的老祖宗，近幾個月內發佈4次假民調，民進黨是打人喊救人。

蔡昌達說，1元香蕉就是假新聞，令蕉農苦不堪言，最近又有成功大學1％假民調，被成大出面否認打臉，許多基層選民都向他反映此事，認為應該要反映選民的看法。

蔡說，網軍替韓擦脂抹粉拉抬知名度，是選戰中常見的手法，可是，不是事實的事情就不要亂說，各方都有做民調，陳其邁領先是不爭的事情。

因而，在大寮先立一塊看板，供選民自己思考假新聞假民調，未來，還計畫在林園再立一塊看板。

韓國瑜反駁，指民進黨在高雄市長選舉才是造假的老祖宗，包括捏造吳敦義錄音帶事件、黃俊英走路工事件，近幾個月還發佈了4次假民調。

韓國瑜並列舉假民調爭議，指只要有媒體民調顯示雙方差距縮小，綠營就立即公佈陳其邁大幅領先民調；而這些綠營民調中心或智庫的負責人，不是民進黨現任立委就是獨派大老。

高雄市議會前議長許崑源在9月18日表示，他的親綠友人委託成大一位教授所作的民調，韓國瑜的支持率贏陳其邁1％。韓國瑜表示，對照TVBS民調中心公佈韓國瑜落後4％，以及蘋果日報公佈韓國瑜落後2.6％，這3個數字不是在正常的誤差範圍內嗎？許崑源說的數字怎麼會是假民調？哪裡是民進黨所說的「國民黨假民調，操弄選舉，操弄賭盤」？

韓國瑜表示，趨勢民調公司、大社會民調中心最近總計公佈了4次民調，若是和同時期國內媒體公佈的數據相比較，民進黨根本才是造假的老祖宗，民進黨說韓國瑜陣營發佈假民調，無疑是打人喊救人，民進黨選舉抹黑對手的手段真是太下流了。

至於前議長許崑源的親綠友人委託成大一位教授所作的民調，韓國瑜的支持率贏陳其邁1％。韓國瑜表示，對照2家媒體公佈韓國瑜落後4％及2.6％，這3個數字不是在正常的誤差範圍內嗎？許崑源說的數字怎麼會是假民調？哪裡是民進黨所說的「國民黨假民調，操弄選舉，操弄賭盤」？

(中時 )

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