美魔女「欣綺馨晴」做烘焙獻公益 高欣欣見生日蛋糕驚喜噴淚

2018年09月24日 20:38 中時 林淑娟

「欣綺馨晴」做烘焙獻公益並為高欣欣慶生，令她感動噴淚。（林淑娟攝）

「欣綺馨晴」做烘焙獻公益並為高欣欣慶生，令她感動噴淚。（林淑娟攝）

「欣綺馨晴」做烘焙獻公益並為高欣欣慶生。（蘇蔓攝）

「欣綺馨晴」做烘焙獻公益並為高欣欣慶生。（蘇蔓攝）

「欣綺馨晴」做烘焙獻公益並為高欣欣慶生。（蘇蔓攝）

民視藝人高欣欣、兵家綺、德馨、李珞晴因拍戲、一起學跳國標舞成了好姊妹，更一起成立「欣綺馨晴」臉書粉絲團，分享女人心事等資訊，把女力時代發揚光大， 8月還前往沖繩完成一起出國度假的夢想。24日是中秋節正好是排名大姊的高欣欣生日，熱愛烘焙的兵家綺吆喝好姊妹一起烘焙做造型酥，把送給高欣欣的生日派對費用結合公益，30盒造型酥、每盒600元，義賣所得全數捐給勵馨基金會。

4位好姊妹穿著「姊妹服」亮相，個個露出修長美腿，除了兵家綺以外，三位都是烘焙初體驗，現場鬧出不少笑話，壽星高欣欣很感動說大家在中秋節陪她一起過生日做公益，真的非常有意義，因為身邊什麼東西都有了！也因為大家精心準備的蛋糕而驚喜感動，現場大噴淚，她笑說自己人生已屆半百，能有姊妹們精心策劃慶生結合公益活動，真的很感動。

姊妹淘平常也會相互分享感情事，高欣欣與兵家綺都有交往穩定的對象，與李國超穩定交往多年的高欣欣說，她剛好遇到一個很會照顧人的伴，因為自己很享受被照顧，但姊妹淘忍不住吐槽，爆料她男友李國超喜歡「原汁原味」，永遠把高欣欣拍照拍得很醜，明明是高挑纖細的少女身材，卻總是拍成矮肥歐巴桑，而且還上傳臉書tag本尊，引起朋友圈熱烈討論，但高欣欣有高EQ也不會生氣。

兵家綺透露自己一向喜歡有才華、大叔味的男生，男友是藝術家型，非常會畫畫，兩人穩定交往中；「三妹」德馨是「外貌協會」，她透露目前有約會對象，對方非常有型，「四妹」李珞晴則說目前沒有對象，大喊要公開徵友。

(中時 )