學生輩思念恩師 紀念音樂會重現盧炎創作

2018年09月24日 20:46 中時 趙靜瑜

已故國家文藝獎得主作曲家盧炎，一生淡泊名利，致力創作與教育英才，目前執教各大音樂系所理論作曲教授有一半都出自盧炎門下。今年是盧炎88歲冥誕，也是他逝世十周年，他的學生作曲家群包括作曲家李子聲、連憲升、林岑陵與張玉樹等自發性出資舉辦紀念音樂會，東吳大學音樂系也將舉辦研討會，紀念這位溫厚幽默的作曲家。

盧炎是台灣作曲界留美返國任教的第一人，也是少數能夠將中國詩學中的趣味性與審美觀融入實際創作的代表人物，留下了相當豐富的創作，包含獨唱(奏)、合唱、朗誦、歌劇、室內樂以及管絃樂等。盧炎子弟兵也是屏東教育大學音樂系系主任連憲升表示，老師一生淡泊名利、致力創作與教學，典範令人懷念，今年幾位學生共同發起籌辦這場紀念音樂會，希望讓他的音樂重新有機會被詮釋，也讓後輩了解盧炎一生的成就。

音樂會上除了演出盧炎兩部較具代表性的管弦樂作品《憶江南》和《海風與歌聲》，也將展演作曲家張玉樹於2010年為追悼恩師而作的《Lament》，以及連憲升、李子聲、林岑陵為這場音樂會的創作首演。音樂會上包括聲樂家盧瓊蓉、笛簫演奏家陳中申等將同台，由長榮交響樂團擔綱演出。

李子聲說，這場音樂會除了盧炎與多位作曲家、演奏家的師生關係，音樂會的三位指揮張己仼、江靖波和黄輔棠也同樣互有因緣，在三十多年前，張己任教授是黄輔棠的理論作曲老師，而黄輔棠是江靖波的小提琴老師，三代師生將在纪念盧炎音樂會上同台執棒，也成樂壇少見佳話。音樂會將於9月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。

東吳大學音樂系則將在10月1日舉行「情衷音樂創作之美-盧炎老師逝世十周年紀念活動系列」，白天以論文發表會、晚上以音樂會的形式來紀念這位學生口中的「盧爺爺」。音樂系系主任彭廣林表示，盧炎老師在東吳任教多年，以副教授身分退休，2002年起獲聘「文理講座教授」，直到2008年10月1日辭世，在東吳服務29年，一生和東吳有著緊密情感。

(中時 )