武漢女網賽》謝淑薇累了！ 單打首輪只贏兩局

謝淑薇連續三周參加了日本、韓國、中國大陸三站女網賽，今天在武漢女網賽單打第一輪，不幸直落二吞敗。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

結束了日本廣島女網賽、韓國首爾女網賽，台灣網球好手謝淑薇本周繼續馬不停蹄地參賽，挑戰總獎金約274.6萬美元（約8500萬台幣）的WTA武漢女網賽，單打第一輪出師不利，1：6、1：6敗北，只待雙打賽場討回顏面。

謝淑薇連續三周參賽，她透露，自己原本亞洲賽季抱著能砍到180分積分的目標，沒想到進帳390分，她很開心有這樣的表現，不過可能是上一站首爾賽程經歷不到三天打了5場比賽的累人賽程，讓她有點疲憊，今天武漢首場賽事保住第一個發球局後連丟10局，直到第二盤第6局才再度保發，但最終還是無緣逆轉，比賽不到一小時、約44分鐘就結束。

不過謝淑薇今天還是透過在社群網站發文為自己加油，她寫道：「自己選擇的路，再苦再累，跪著爬著都要自己堅持努力走完。」

謝淑薇在武漢女網賽也報名了雙打，這次沒有和妹妹謝淑映搭檔，而是找了美國好手瑪特珂（Bethanie Mattek-Sands）合作，兩人明天第一輪會對上日本組合加藤未唯/二宮珍琴。33歲的瑪特珂是雙打好手，曾獲得5座大滿貫女雙冠軍，以及2座大滿貫混雙冠軍，不只戰績令人印象深刻，身上的球衣同樣令人難忘，穿過滿版櫻桃球衣、滿版玫瑰花球衣，今年在羅馬女網賽、馬德里女網賽及法國網球公開賽搭檔過。

至於詹詠然的妹妹詹皓晴，武漢賽事女雙和中國大陸楊釗煊搭配，第一輪6：7(4：7)、6：2、5：10落敗。

(中時電子報)

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