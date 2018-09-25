傳承一甲子 永富冰淇淋第三代 南下高雄勇創新口味

2018年09月25日 07:10 中時 林宏聰

永富冰淇淋第3代南下高雄開分店，延續一甲子好味道。（林宏聰攝）

老字號「永富冰淇淋」1945年創立，在台北屹立不搖，第3代5年多前南下高雄展店，除了延續傳統作法，更研發日式抹茶新口味，令客人們讚不絕口，連高雄市長參選人陳其邁也是常客，他另外推薦桂圓口味，「只有台灣才吃得到！」

永富冰淇淋承襲日本技術、本土風味，創辦人吳永富從叭噗攤車到台北萬華開起店面，始終堅持嚴選食材、製冰過程不假他人之手、不添加防腐劑，後代也傳承阿公製冰初衷「用心傳承，堅持品質」。

永富第3代南下延續香火，在高雄林森一路三角攤掛起老招牌，為了與北部獨家雞蛋冰區隔，推出抹茶全新口味，年輕老闆採用靜岡抹茶做出正統日式風味，但起初被客人嫌太苦，經過不斷微調，才抓到茶香撲鼻又不死甜的黃金比例。

最近正忙於選戰的高雄市長參選人陳其邁也是永富常客，他偏好桂圓口味，每次造訪肯定大啖3球桂圓冰淇淋；他說，桂圓是台灣在地食材，別的國家吃不到，而且帶有淡淡酒釀香味，總是讓他忍不住一口接一口。

老闆驕傲地說，桂圓確實是熱賣招牌，他們以龍眼木煙燻龍眼乾，讓新鮮果粒反覆翻滾烘焙，燻到果肉散發出收乾之後的甘甜，做成的冰淇淋香氣濃郁，常有客人說，彷彿吃到小時候的回憶。

永富冰淇淋以古早味著稱，芋頭冰滑順細緻，連奶粉都不必加，呈現芋頭天然香氣；紅豆冰光是熬煮花豆就花3、4個小時，功夫做足才能呈現最佳口感；花生更是經典，食材純正不加香精，聞起來沒味道，一入口卻是滿滿花生味，令老饕讚嘆不已。

(中時 )