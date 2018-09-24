異常低調！ 中共海軍第5艘071型船塢登陸艦龍虎山軍艦成軍

2018年09月24日 21:31 中時電子報 喻華德

9月12日，中共官方發布新聞宣告「殲-15型艦載機已具備晝夜起降和縱合攻防能力。」不過當日還有一起新聞事件是第5艘071型船塢登陸艦「龍虎山」軍艦在上海舉辦成軍典禮，但是這則新聞並未見諸中共官媒報導。反而是由「龍虎山」軍艦所命名的中國道教發源地─江西省鷹潭市龍虎山，用以命名的地方政府媒體以純文字報導，以異常低調的方式揭露這則訊息。此外5號艦與前4艘存在差異，滿載排水量由原本的25,000噸增加至29,000噸。

據《澎湃新聞》18日報導指出，江西日報社所屬微信公眾號「江西時政頭條」在15日發布的文章，《當一次「觀眾」，市委書記們也不輕鬆》中提及，「9月11日至12日，鷹潭市委書記郭安赴上海出席龍虎山艦入列儀式。」證實「龍虎山」軍艦已於12日成軍。截至目前為止，中共軍媒與中央官媒並未有相關報導，因此也沒有釋出任何一張圖片。

9月10日，井岡山軍艦舉辦的歡送退員儀式中，將維修時更換下來的銅條刻上退員姓名，成為獨特的紀念品。（圖/中共海軍）

今年1月2日，鷹潭市民政局網站發布了《關於公開徵集海軍龍虎山艦艦歌的通知》，證實了興建中的071型5號艦的艦名命名為「龍虎山」軍艦。

此外，《通知》中的情況簡介敘明，「海軍龍虎山艦是071型綜合登陸艦，艦長10公尺，型寬28公尺，最大排水量29,000餘噸，目前為我自行設計建造的最大兩棲戰艦。」這也證實了龍虎山軍艦的排水量比起先前4艘同型艦放大了4,000噸左右。

根據中共《海軍艦艇命名條例》，船塢登陸艦、戰車登陸艦均以山命名。龍虎山艦所對應的龍虎山位於江西省鷹潭市。先前已加入中共海軍戰鬥序列的071型船塢登陸艦，昆侖山軍艦（舷號LPD 998）、井岡山軍艦（舷號LPD 999）、長白山軍艦（舷號LPD 989）軍編制於南海艦隊，沂蒙山軍艦（舷號LPD 988）及此次成軍的龍虎山軍艦（舷號LPD 980）編制於東海艦隊。

(中時電子報)