美軍研發附有多功能顯示器的蛙鏡

潛水員帶上附有多功能顯示器的蛙鏡，就能隨時看到潛水所需要知道的重要資訊。(圖/JFD)

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中時電子報

美國海軍正在研發一種專為戰鬥潛水員設計的蛙鏡，它配備了新的平視顯示器（HUD），可以顯示水下情況與重要資訊，即使在零能見度條件下也能正常工作。

新阿特拉斯(newatlas)報導，全球海底工程公司James Fisher and Sons（JFD）和美國海軍聯邦實驗室共同研發的資訊化蛙鏡，稱為Shadow NAV，它的本體是一具小型投影儀，提供水下導航功能。

海軍的水下作業絕不是觀光潛水那麼愜意，許多時候都是在淤泥和藻類叢生的汙濁海水裡奮鬥(常見的工作是割除纏住軍艦螺旋槳的漁網)，通常能見度都很糟糕。

Shadow NAV可以翻折到蛙鏡之上，在不需要資訊時不會遮擋視線。(圖/JFD)

在這種情況下，潛水員常常難以看清楚自己的潛水時間，因為視線很差，手腕上的儀錶變得難以觀看-即使那些儀錶能夠發光或用水下火炬照明也不一定有用。JFD公司的總裁丹尼．格雷(Danny Gray)說：「戰鬥潛水員在執行任務時可能需要攜帶大量必需的設備，比如羅盤、深度計、時間表等，這些資訊都很重要，但是即使使用輔助照明，在能見度非常有限的水中，也不一定看的清楚，這使得潛水員面臨受傷甚至死亡的風險。」

格雷接著說「Shadow NAV就是為了克服這種困境而研發的，因為它是蛙鏡的HUD顯示器，所以貼面在鏡面前，不會受到混濁的水質干擾。」

它使用了一個可調節的微光學顯示模組，而且可以在不使用時翻到蛙鏡之上。它的資訊表包提供羅盤航向、潛水深度（英尺或公尺）、時間（分鐘和秒）以及剩餘電量的連續顯示。此外，它還能在夜間，使用微光顯示，以保護佩戴者的夜視能力。這項發明已獲得2018年卓越技術獎。

(中時電子報)

文章來源：US Navy looks to head-up displays for combat divers

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