蘇貞昌道歉扭轉形象？李明賢：選舉大扣分

2018年09月24日 21:27 中時電子報 丁世傑

國民黨籍台北市議員參選人李明賢（右）。（圖／取自李明賢臉書）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨（23）日對於反深澳燃煤電廠自救會長陳志強陳情時，用力拉手拿走連署書、並用力拍打陳的肩膀和肚子，讓陳志強感到極度不被尊重，雖蘇貞昌事後道歉，但國民黨台北市議員參選人李明賢認為，這很難扭轉形象，是選舉大扣分！

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨（23）日出席「瑞芳競選總部成立大會」，於會後離去時，突然遇到瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強陳情，蘇貞昌質問陳志強里長「今天是在幹什麼你知道嗎？」並用力拉手拿走連署書、用力拍打陳的肩膀和肚子，讓陳感到極度不被尊重，痛批「非常冷酷！」

蘇貞昌23日深夜11時許透過蘇辦的媒體LINE群組發出聲明致歉，全文如下：

「今天我們在瑞芳舉行瑞芳區競選總部成立大會，許多熱情的民眾都前來參加，這是喜事，過程圓滿，我非常感謝。結束後，我急著趕往九份老街直播的行程，走在路上，突然有這位陳先生直接靠近我，告訴我他是里長，並拿著資料要給我。我雖然急著趕路中，但第一時間還是一再表示「謝謝你唷，祝福你喔，我們一起加油」，還跟他握手，在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，我誠心地在此向他致歉。」

陳志強表示，自救會當然無法感受到蘇貞昌的誠意，最有誠意的道歉應該是表態支持或反對深澳燃煤電廠案！他想問蘇貞昌「您『支持』或『不支持』興建燃煤電廠」，希望可以有明確的態度！

對此，台北市議員參選人李明賢也指出，所謂蔡英文「史上最會溝通政府」，就是假面目、假文宣而已！如今蘇貞昌道歉，真能扭轉形象？李明賢認為很難，這真是選舉大扣分！

(中時電子報)