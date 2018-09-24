路人驚：李光洙經紀人也太帥 一看同框照是男神！笑歪

李光洙身旁的「經紀人」成為討論亮點。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
網友翻出李光洙舊照，大讚身旁經紀人很帥，去演戲一定紅。（圖／翻攝自微博）

韓星李光洙是演員，也是韓綜《Running Man》固定班底之一，人氣相當火紅，近日有網友翻出一系列他現身機場的舊照，卻發現站在他身旁的「經紀人」超帥氣，狂讚去演戲的話一定會爆紅，但照片一PO，網友全笑歪，原來李光洙身旁的人是「長腿男神」趙寅成啦！

有大陸網友在知名論壇「豆瓣」發文：「搞笑藝人李光洙的經紀人也太帥了吧！」並附上一連串機場照，只見李光洙戴著墨鏡、帽子，明星氣場藏不住，身旁穿黑衣的人則拉著他，看似在幫李光珠開路，而該網友還評論驚嘆：「驚為天人，比李光洙還帥！我把話放這兒了，經紀人這顏值去演戲絕對爆紅！」

其實李光洙身旁的人是男神趙寅成。（圖／翻攝自微博）

但仔細一看，李光洙身旁的人才不是工作人員，而是男神趙寅成！李光洙和趙寅成2014年合作韓劇《沒關係，是愛情啊》成為好友，兩人私下常相約聚會，沒想到舊照被翻出的同時，男神還被誤認為對方經紀人，引來其他網友留言虧「居然不認識趙寅成嗎」、「求此刻趙寅成的心理陰影面積」、「被笑死了我男神啊」，但也有人跟著笑說真的很有經紀人即視感，讓「李光洙經紀人」一度登上微博熱搜話題。

(中時電子報)

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