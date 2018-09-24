俄防長：2周內向敘利亞提供S-300防空系統

2018年09月24日 22:20 中時電子報 盧伯華

俄羅斯將在敘利亞部署S-300防空系統

俄羅斯國防部長謝爾蓋．紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄方將在2周內向敘利亞提供S-300防空系統。此型防空反導系統將能攔截250公里範圍內的所有敵對武器，覆蓋範圖將涵蓋以色列全境。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國防部長謝爾蓋．紹伊古週一稱，由於發生伊爾-20飛機被擊落事件，俄羅斯將在兩周內向敘利亞交付S-300導彈，以提高其作戰能力。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在回答向敘利亞供應S-300防空導彈是否會破壞俄羅斯和以色列的關係時對記者稱，向敘利亞供應S-300防空導彈旨在保護俄羅斯軍人，該決定並不是針對第三國。他說，「對所有人而言，俄羅斯保護己方軍人安全的行動的必要性都應該是顯而易見的。因此，在當前情況下，俄羅斯的行動完全以維護自己的利益為原則。」

俄羅斯國防部今天發佈消息稱，莫斯科時間9月17日23時左右，俄羅斯一架伊爾-20飛機返回赫梅米姆基地途中在地中海上空距離敘利亞海岸35公里處失聯。同時，4架以色列空軍的F-16飛機用制導炸彈對拉塔基亞市地區的敘利亞目標進行攻擊。以色列飛行員利用俄羅斯飛機作掩護，將俄飛機置於敘防空火力下，致使伊爾-20被敘利亞S-200防空系統導彈擊落，造成15名俄軍人死亡。

俄羅斯《國家軍火庫》雜誌主編、軍事專家穆拉霍夫斯基對媒體表示，2010年在俄敘雙方就向大馬士革供應S-300導彈系統達成協議時，以色列對此表示了關切，並希望莫斯科不要這樣做。以色列很清楚，敘利亞將會把幾乎整個以色列都納入到S-300防空系統的攻擊範圍內。

穆拉霍夫斯基表示，俄羅斯對以色列做出了妥協，儘管這樣做使莫斯科作為軍事技術合作夥伴的聲譽受到了損害。

此外，穆拉霍夫斯基指出，俄羅斯有必要對敘利亞整個防空系統加以更新。應供應道爾-M2防空導彈系統，以掩護S-300免受航空精確制導武器的打擊。同時提供新一代防空自動化控制系統。

(中時電子報)