18歲輪椅少年想擔家計 外出找工作迷路暖警助返家

中正二分局南海所員警張銓峯開導張姓青年，並送他回家。〔警方提供〕

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１８歲的張姓青年自出生就因患病不良於行，需靠輪椅代步，平日都需要家人陪同才能外出，日前，張某獨自在家，想到家境貧困，想要外出找工作分擔家計，沒想到從未自己出門的張某，一離家就迷路了，最後自行推轉輪椅找到中正二分局南海所求助，員警得悉後隨予開導並介紹市政府職能機構，再開車送張男回家。

中正二分局南海路派出所警員張銓峯，是在日前在派出所擔服備勤勤務，一名坐著輪椅的１８歲張姓青年，自己推轉到派出所門口表示自己迷路，張員看著張男獨自一人坐著輪椅在外，直覺張男背後似乎另有故事，於是請他進到派出所稍事休息。

張員與張姓青年閑聊後得知，張男因從小患有疾病導致長期以輪椅代步，平時須有家人相伴才得以出門，當天因家人有事外出，留他獨自在家，由於張男家境貧寒，他一直想要分擔家計，所以突發奇想獨自外出找工作，未料工作未找著，又因自己路況不熟迷了路，出來了大半天更害怕家人擔心，剛好經過南海所，才來向警方求助。

張員聽完張男的境遇，非常同情，耐心和張男開導，並告知張男目前政府社會福利措施已相當完備，若有需要可向社福單位諮詢、申請，工作的部分可向臺北市職能發展學院洽詢，雙方談話告一段落後，張員並主動開車載送張男返家，讓張男對於警方主動關懷及熱忱的服務態度深感于心。

(中時 )

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