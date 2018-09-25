政院打假一團亂 何談立法規範

2018年09月25日 07:07 中時 張理國

政院出手打擊假新聞，但行政院祕書長卓榮泰疑似將政院即時新聞澄清專區的消息，當成「假新聞」，接著又計算錯誤，得出每月平均180則假新聞的數字，消息一出立刻被人識破，害得政院當天得再次澄清，所謂的「假新聞」再添一則。不過，假新聞難辨，連政院祕書長都會出錯，當真要修法規範，請問要如何定義。

事實上，也難怪卓榮泰會出錯，當初政院成立「即時新聞澄清專區」，目前就是為了打擊「假新聞」，讓人容易反射思考，在專區內的訊息就是假新聞。行政院發言人Kolas Yotaka也再澄清，「即時新聞澄清專區」是機關澄清及說明政策的平台，並不等於「假新聞」回應專區，希望媒體及民眾能協助澄清各界誤會。

政院打假一團亂，也說明「假新聞」無法明確定義，環顧政府各部會成立的新聞澄清專區，恐怕連賴揆本人也搞不清楚。像是在政院即時新聞澄清專區中，內政部有39則消息，但內政部本身的「爭議訊息澄清專區」中，卻有49則訊息，其中可能涉及年度統計的不同，也可能是各部會對消息的定義不同，包括國發會、國防部、交通部、陸委會等都有類似的現象；較特別的，像是外交部並未成立專區，但在行政院網站上卻有4則消息，莫非是院、部間見解不同？另外，經濟部在政院網站上的澄清則數高達130多則，但經濟部本的成立的「謠言澄清專區」卻只有25則澄清，讓民眾霧裡看花，那與政院不同的100多則訊息，是在澄清什麼？

歸納政府各機關已配合成立訊息成清的窗口，名稱不一，政院是「即時新聞澄清專區」、各部會也有「爭議訊息澄清專區」、「謠言澄清專區」、「闢謠專區」、「真相說明專區」、「民眾關切議題及爭議訊息澄清 」的設立，令人眼花撩亂。問題是，哪一種才算真的「假新聞」，才需要真的被規範，在政府研議修法之前，應該先想清楚。

(中時 )