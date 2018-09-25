假新聞難定義 要罰基礎何在

友善列印
中時

科技日新月異，網路訊息無遠弗屆，假消息的散佈可能遠從千里而來，進而形成假新聞，但若以假新聞可能造成負面影響而要嚴厲打假，可能造成媒體寒蟬效應，進而形成統治者新威權，過度打擊新聞自由及言論自由。

假新聞的構成，除非是憑空杜撰，一般而言仍有新聞訊息來源，消息來源如果是假的，刻意製造的，當然會形成錯誤報導，一則遠從數百、或數千公里外傳來的訊息，經常讓人難辨真偽，進一步查證也有時空上的困難。

以日前燕子颱風重創日本關西為例，颱風發生在9月4日，6日就傳出所謂中國派車前往關西機場撤離的訊息。至於事實的查證，由台灣媒體教育觀察基金會與優質新聞發展協會成立的「台灣事實查核中心」15日才提出報告，證明該消息是錯誤的，遺憾的是台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠14日已發生輕生事件，顯見查證速度可能左右影響程度。

然而蘇啟誠輕生，究竟是境外假新聞殺人、還是遭到國內網友霸凌而產生的悲劇、亦或有其他因素，嚴格來講必須分開看待，不宜混為一談。

假新聞殺人，全球早有案例，今年印度阿薩姆邦就有人因為網路流傳的「兒童綁架」訊息，被疑為犯嫌而遭眾人打死。最後事件的處理，除了回歸司法，當時流通訊息的Ｗhats App還在印度各大報刊登廣告，教導人們如何分辨捏造的訊息。

全球面臨假新聞事件，各國政府如何處置？印度今年4月曾通過一項命令，傳播假新聞的記者可予停職，但這項命令維持不到48小時就被撤回；馬來西亞4月也有反假新聞法Anti-Fake News Bill2018的訂定，違法者最高可處6年有期徒刑，馬來西亞因此被評為更接近「獨裁國家」；德國去年6月底也通過規範仇恨言論的「社交網路強制法」。

但相較這些國家，多數民主自由國家因考慮到民眾言論自由，對立法規範十分審慎，蔡政府自詡百分之百尊重言論自由，但希望別人如何看待未來的台灣，身為執政者該怎麼做尤應三思。

(中時 )

政院打假一團亂 何談立法規範 拍肩昌、助日廷 洪孟楷：將成綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。