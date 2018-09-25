假新聞難定義 要罰基礎何在

2018年09月25日 07:11 中時 張理國

科技日新月異，網路訊息無遠弗屆，假消息的散佈可能遠從千里而來，進而形成假新聞，但若以假新聞可能造成負面影響而要嚴厲打假，可能造成媒體寒蟬效應，進而形成統治者新威權，過度打擊新聞自由及言論自由。

假新聞的構成，除非是憑空杜撰，一般而言仍有新聞訊息來源，消息來源如果是假的，刻意製造的，當然會形成錯誤報導，一則遠從數百、或數千公里外傳來的訊息，經常讓人難辨真偽，進一步查證也有時空上的困難。

以日前燕子颱風重創日本關西為例，颱風發生在9月4日，6日就傳出所謂中國派車前往關西機場撤離的訊息。至於事實的查證，由台灣媒體教育觀察基金會與優質新聞發展協會成立的「台灣事實查核中心」15日才提出報告，證明該消息是錯誤的，遺憾的是台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠14日已發生輕生事件，顯見查證速度可能左右影響程度。

然而蘇啟誠輕生，究竟是境外假新聞殺人、還是遭到國內網友霸凌而產生的悲劇、亦或有其他因素，嚴格來講必須分開看待，不宜混為一談。

假新聞殺人，全球早有案例，今年印度阿薩姆邦就有人因為網路流傳的「兒童綁架」訊息，被疑為犯嫌而遭眾人打死。最後事件的處理，除了回歸司法，當時流通訊息的Ｗhats App還在印度各大報刊登廣告，教導人們如何分辨捏造的訊息。

全球面臨假新聞事件，各國政府如何處置？印度今年4月曾通過一項命令，傳播假新聞的記者可予停職，但這項命令維持不到48小時就被撤回；馬來西亞4月也有反假新聞法Anti-Fake News Bill2018的訂定，違法者最高可處6年有期徒刑，馬來西亞因此被評為更接近「獨裁國家」；德國去年6月底也通過規範仇恨言論的「社交網路強制法」。

但相較這些國家，多數民主自由國家因考慮到民眾言論自由，對立法規範十分審慎，蔡政府自詡百分之百尊重言論自由，但希望別人如何看待未來的台灣，身為執政者該怎麼做尤應三思。

(中時 )