高檔禮服酒店狂喝7個月 他簽單500萬不還遭告詐欺

2018年09月25日 07:09 中時 胡欣男

大咖酒客竟積欠酒店簽單500萬不還，遭提告詐欺。圖為警方臨檢酒店，非新聞當事酒店。（胡欣男翻攝）

50多歲的工業大廠曾姓總經理，平日客戶應酬、自己放鬆小酌，喜歡到台北市松江路的高檔禮服酒店消費。因他是大咖，幹部給他方便、讓他簽帳。不料過去7個月，他疑因周轉不靈，積欠約500萬元簽單沒還，幹部聯繫他，他卻以各種藉口推託，遭告詐欺。曾日前到案，他稱懷疑帳單被灌水，對金額有疑慮，並非惡意積欠，訊後被依詐欺罪嫌函送。

據了解，曾姓總經理是國內生產電動中、大型客車的工業大廠負責人，公司位於新北市，近年在屏東等地投資設廠。2年前該公司配合政府綠能政策，在屏東加工出口區投資新能源電動客車製造廠，號稱初期投資12億元，總投資逾50億；立法院副院長蔡其昌還參加動土典禮，鼓勵產業投資。

台北市1名酒店幹部月前報案，指他任職的連鎖禮服酒店，過去7個多月來，被50多歲的曾姓總經理積欠約500萬元酒帳未清，包括一堆小姐框出續攤的消費，都沒付錢。

因曾姓總經理的消費屬他業績，他為此向酒店背了500萬債務，還向親友借貸周轉，被債務逼得喘不過氣，只差沒跑路。期間他多次聯繫曾，對方都以開會、出差為由不接電話，避不見面，他透過各種管道請曾「處理」這筆帳都無效，只好帶著一大疊酒店本票與消費明細報案。

曾姓總經理日前在律師陪同下到案，他坦承多次前往松江路、忠孝東路2家連鎖的高檔禮服店消費，都找同一名幹部訂包廂安排。

他強調，與該名幹部認識已久，因他消費能力夠，幹部給他簽單；但過去幾個月，他對帳單金額有疑慮，懷疑被灌單，加上公司會計報帳流程等問題，才沒結清這些帳單。訊後已依詐欺罪嫌函送法辦。

警方透露，一般酒客簽帳不挨告詐欺，金額頂多數十萬，鮮少超過百萬。這名酒店幹部能讓曾姓總經理欠了長達7個月、500萬元，研判過去曾的消費能力夠大咖，加上還款信用良好，才讓他持續簽帳累積欠款。

不過其他酒店業者也分析，會讓客人簽到500萬而未結清，店家問題也很大。尤其，據了解曾姓總經理消費的2家連鎖禮服店，屬「店家店」，也就是不讓其他業績幹部流動設桌，只讓店家自己幹部帶客，幹部底下有哪些大咖常客會簽單，店家都知情。

為何被欠這麼久、這麼多，是店家當初想把客人當肥羊宰，或是遇到高手（指擺闊簽單不付錢的客人）？箇中緣故，恐怕只有當事人知情。

(中時 )