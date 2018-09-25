律師說法》老教授控妻送飯像餵狗 求離卻因…敗訴

2018年09月25日 00:01 中時電子報 張國欽 文／天秤座法律網 編輯／

黃姓大學教授結婚56年，指稱妻子跟他攤牌決裂、騙盡其積蓄，甚至探病時將飯菜放地上當餵狗，憤而訴請離婚；法官調查後卻發現黃男與小三同居10多年，自己理虧，且沒有具體事證足以證明無法維繫婚姻，判決駁回休妻之訴。

法律評析

婚姻的維持仰賴雙方的互信、包容與尊重，然而婚姻的終結當走到訴請法院判決離婚的時候，往往則端視兩造的主張、過失比例與舉證能力。本案件中，黃姓男子主張妻子對其態度不佳，且騙盡其積蓄，還無法回家又與妻子關係冰冷，憤而向法院請求判決離婚，而妻子則稱黃姓男子與外遇對象同居多年，數月不回家還為小三散盡財產，但不願離婚，雙方對簿公堂。

正如同任何的法律訴訟一般，案件的成與否乃繫於事實上是不是真有此事（也就是實體法上的權利有無），以及訴訟上能不能提出證據證明（即程序法上的舉證責任），這兩個層次的法律基礎不同但同等重要。

關於起訴請求法院判決離婚，依照民法的規定是以「夫妻之間有重大事由而難以維持婚姻」作為前提，並臚列了幾種最典例，如：重婚、通姦、虐待他方或他方直系血親尊親屬、惡意遺棄（離家）、染罹不治惡疾或精神病、甚至是犯刑事犯罪等等，但由於婚姻難以維持的可能原因繁多且複雜，因此並不僅以這些事由為限。而在婚姻關係中出現了重大難以維持婚姻的事由時，夫妻都可以請求法院判決離婚，但若這類事由的出現僅應由夫或妻一方負責的時候，此際則只有他方可以請求離婚，有責任的一方則無此權利。

除此之外，在訴請離婚的判決中，有過失（有責任）的一方尚必須對他方受到的損害負賠償責任，尤其在他方如果經認定沒有過失，還可以向有過失的一方請求非財產之損害，例如精神慰撫金等等。此處所說的「過失」並非指一般民法或刑法上的過失，而是指當事人可不可以被歸責的意思，例如夫或妻一方因為與他人通姦，或虐待他方，甚至涉犯竊盜、妨害性自主罪等等應該被歸責的情形，都是此處所稱的「有過失」。

而程序面向上，民事訴訟法明白規定「主張有利於己之事實」者，就該事實有舉證的責任，換句話說在法庭上主張對自己有利的事實，原則上就必須證明這些事實的真實性，無法證明時往往會被推定這些事實不可信或不存在。

從而回歸本案件，雖然黃姓男子主張妻子對其為精神虐待、騙其積蓄，甚至是怨恨相向，然而法院審理中不僅黃男無法證明這些事實，甚至女兒也出庭證稱父親才是有過失的一方（即遺棄配偶子女、在外與他人外遇通姦、同居不回家等），因此黃姓男子不僅無法證明妻子有過失，更未能證明有何重大不能維持婚姻的事由，而作為無過失一方的妻子又不願請求離婚，最終法院審理後自然以無具體事證足以證明而判決駁回。

(中時電子報)