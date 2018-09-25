《時來運轉》2018高爾夫萊德盃 運彩冠軍開盤

萊德盃的美國隊與歐洲隊旗以及冠軍獎盃。(摘自Ryder Cup推特)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
2018高爾夫萊德盃月底開打，運彩冠軍開盤。
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

高爾夫球除了一般的個人賽外，還有所謂的團體賽，最具代表性的可以說是毎2年舉辦1次由「美國隊」與「歐洲隊」2大團體進行對抗的萊德盃(Ryder Cup)，今年2018第42屆萊德盃即將於9/28(五)至9/30(日)在法國巴黎近郊的國家高爾夫球場（Golf National）舉行，台灣運彩也有開盤，提供冠軍及特別項目玩法，大家可以一起來預測究竟會是「美國隊」衛冕成功、「歐洲隊」扳回一成還是兩隊會以「和局」收場。

2018高爾夫萊德盃比賽內容及賽程。(台灣運彩提供)

萊德盃的比賽方式是由美國及歐洲各派出12名選手進行為期3天的團體對抗，第1天及第2天分別都有8場比賽，其中4場是「4人2球賽(Foursomes Matches)」，另外4場是「4人4球賽(Fourball Matches)」；第3天是12場的「2人2球個人賽(Single Matches)」，3天合計下來總共有28場，毎場1分，總計28分，總得分較高的隊伍即獲勝。

高爾夫萊德盃比賽方式說明。(台灣運彩提供)

28場比賽毎場都是比洞賽，獲勝洞數多的隊伍贏該場比賽，得1分；如果獲勝洞數相同該場則為平手，2隊各得0.5分；得到14.5分以上的隊伍即贏得萊德盃，如果最後2隊得分都是14分，則為平手，儘管萊德盃的賽制是由上次冠軍(即美國隊)繼續保留獎盃，運彩則會依「和局」派彩，大家要特別注意。

近10屆萊德盃成績統計。(台灣運彩提供)

本屆2018萊德盃球員的組成方式跟上屆2016有一點點的不一樣，那就是分別由2隊隊長(美國隊吉姆 福瑞克，歐洲隊湯瑪斯 布瓊)負責選定的外卡球員人數由3人增加為4人，其餘的8人則還是依其個人的積分表現自動入選，今特別將本屆萊德盃2隊的成員名單及近10屆的比賽結果整理如表，提供給大家投注時參考。

(中時電子報)

2018萊德盃成員名單。(台灣運彩提供)

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