iPhone XS號稱最堅固玻璃！殘酷測試耐摔度結果驚人

iPhone XS號稱最堅固玻璃！殘酷測試耐摔度結果驚人。(資料照／黃慧雯攝)

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中時電子報
iPhone Xs MAX Durability Test - How weak is the big iPhone?（影/JerryRigEverything YouTube）

今年iPhone發表會上宣稱，這一次推出的iPhone XS以及iPhone XS Max擁有「世界上最耐用的玻璃」，因此一開賣之後，馬上吸引許多國外YouTuber拍攝各種殘酷測試，包括耐刮力、耐摔度等。

YouTuber「JerryRigEverything」實際開箱iPhone XS Max給你看，並拿出不同硬度的刀具在螢幕玻璃上試刮，要測試這款手機的耐刮程度。結果卻是相當讓人大感意外，「JerryRigEverything」指出，iPhone XS Max 似乎無明顯比其他玻璃手機擁更強的耐刮力，因為影片中拍到，當使用硬度六的刀具刮螢幕時，就已經出現刮痕了。對此，「JerryRigEverything」認為，iPhone XS Max 螢幕的耐刮能力，其實和先前幾代的 iPhone 差不多。

iPhone XS vs iPhone XS Max Drop Test - Ultimate Durability Challenge（影/Tech Smartt YouTube）

知名外國測試團隊「Tech Smartt」則是針對耐摔程度做測試，特別在開賣首日，買了 iPhone XS 與 iPhone XS Max，分別與iPhone X做比較。

「Tech Smartt」首先從約一公尺高度測試，大約就是褲子口袋到腳底的高度，iPhone XS摔下後幾乎毫髮無傷。接下來模擬使用者講電話時，手機不小心落的情形。改以耳朵高度為測試高度，結果iPhone X的螢幕邊緣出現破裂、iPhone XS幾乎毫無損傷、 iPhone XS Max則是邊緣出現擦傷，但所幸正面螢幕沒破裂。

最後進行殘酷三公尺高度的摔落測試，又是 iPhone XS表現最好，僅機身邊緣出現擦傷，正面螢幕無破裂；其次完好的是iPhone XS Max，也許是因為機身重量較重、再加上是螢幕正面著地，所以讓它難逃玻璃破裂的命運。摔得最慘的是iPhone X ，不僅正面螢幕有裂痕，背面玻璃蓋也碎裂。

(中時電子報)

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