建設離岸風電利器！大陸第一艘5000噸級海底電纜施工船舟山首航

2018年09月25日 00:36 中時電子報 喻華德

中國大陸第一艘5000噸級海底電纜施工船─「啟帆9號」，是舟山供電公司參與研發設計的新型海底電纜施工船，該船海流施工作業模式多，抗風浪等級更高，能夠滿足惡劣海況下的海纜施工作業，智慧化水準居大陸前端。該船同時具備海纜敷設和海纜維修的能力，舟山供電公司研發具有自主智慧財產權的船載淨化房和U型檢修通道，首次配備海纜船上，可為海纜接續、維修提供一個可靠的環境。

據浙江在線報導，該船21日從海纜基地出發，抵達舟山岱衢洋海域進行海纜敷設試驗。這是啟帆9號交船後首航，將為500千伏（kv）舟山聯網工程海纜敷設作準備。

「今天首航敷纜試驗，我們做了一個月的準備工作。舟山各海域水文情況複雜，經過反復討論試驗方案，最終把試驗地點定在這裡，並報備海事部門，同時不斷調試設備，確保首航成功。」國網舟山供電公司海纜船隊副隊長虞乾浩介紹。

啟明9號在將近11個月內建造期間中，共發現設計製造問題376處，所有問題均要解決才能通過驗收交船。（圖/啟明集團）

隨著現場指揮一聲令下，啟帆9號主牽引機關閉，埋設犁帶著400公尺長的海底電纜準確敷設在預定軌道中，啟帆9號首航敷設海纜試驗取得圓滿成功。「海纜船搭載動力定位系統作業在我們公司海底電纜敷設工作中還是首次，這個系統能夠保證海纜船定點作業，敷設軌跡左右誤差不會超過兩公尺。」啟帆9號二副何春輝介紹。

作為中國大陸海纜行業的「大國重器」，啟帆9號完成首航敷設海纜任務，成功驗證了海纜施工船建造的自主創新能力，象徵著大陸海纜敷設向「走出國門，走向世界」的目標又邁出了更加堅實的一步。

據浙江啟明電力集團官網資訊，啟帆9號海纜船是去年9月在福建馬尾造船廠開工，今年7月中完成設備校正，8月13日命名並交船，15日由福建馬尾啟航，18日返抵舟山。

該船為配合當前大陸海底電纜工程建設所需而籌建的海纜船，總長約110公尺，型寬32公尺，型深6.5公尺，最大吃水4.8公尺，具備5000噸的海底電纜裝載量，具備承接「海洋輸電、大陸海上風電」等大截面、長距離海電工程的能力，是大陸首制5000噸級的海底電纜施工船，兼備先進性、實用性、經濟性和科學性。該船按大陸近海航區設計，主要用於海上風電場海纜敷設施工、島嶼間互聯供電以及海纜檢修等，也可用於其它海洋工程。

比起現有的施工船，啟明9號具有下列特色：

一、設於船頭甲板上，能裝載5000噸海底電纜的海纜托盤。酬載增大意味著220千伏電壓等級海纜的施工長度，可由原來的30公里提升至60公里。此外，托盤設計的改良，使得盤底均勻承載海纜重量，讓托盤轉動更加流暢安全。

二、在托盤旁邊，裝設有大陸首個船載淨化房，可直接展開220千伏及以上電壓等級海纜接頭現場製作工作。

三、U型檢修通道，能實現海纜打撈檢修和重新敷設「一條龍操作」。

四、在船艏艉四角安裝了四台1800瓩懸掛式全迴旋舵漿推進器，能在海纜敷設施工中為船隻提供動力，提高船隻的靈活性和海纜敷設作業效率。

五、8點繫泊系統可將抗風能力由原先的8級提升至10級。

六、DP動力系統將船隻的抗流等級由原先的3節流提升至4節流，在更惡劣複雜的環境中實現船隻精准停泊施工。

啟明集團是大陸國網系統中唯一專業從事海纜工程建設的企業，已具有海纜施工、檢修良好的基礎和實力，新型海底電纜施工船隻的打造，將彌補大陸在海洋電力建設發展的部分空缺，也為啟明集團進一步開拓海上風電市場，提高市場競爭力提供強有力的支持。

(中時電子報)