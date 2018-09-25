吳秀波捲不倫！第一狗仔昔嗆「禽獸」爆性侵未成年童星

吳秀波醜聞連環爆。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
網友起底卓偉去年爆吳秀波的舊料。（圖／翻攝自微博）

大陸實力派演員吳秀波，近日被小25歲女演員陳昱霖爆料，雙方有過一段7年的婚外情，更揭露他同時劈腿5女，震驚娛樂圈，而現又有網友翻出「大陸第一狗仔」卓偉，去年早就爆過他的猛料，指吳秀波長年涉嫌藉勢性侵多名合作女演員，甚至連未成年女孩都不放過，痛批他是「演藝圈第一禽獸」。

吳秀波遭陳昱霖踢爆渣男行徑後，就有人挖出卓偉工作室《全明星探》2017年的爆料，內容提到有位結婚生子的男星，常常糟蹋年紀小的女藝人，且年齡還越來越小，包括有同公司師妹、已有男友的女演員，其中2位更是未成年。

朱亞文疑似曾罵吳秀波是「圈養雛女」的齷齪東西。（圖／翻攝自微博）

第一位化名「唐少齡」，是受害3人中年紀最小的，與吳秀波相差30多歲，當年被侵犯時還未成年，第二位「宋薈晶」則是與吳合作現代劇，在有男友的狀況下，有次在殺青宴上喝醉，仍被吳秀波趁人之危施暴，最後一位「陳小瑩」演過人氣清宮穿越劇，比吳小20多歲，當年被以「講戲」為由騙進房間性侵，最後心裡受了很大創傷，幾乎淡出娛樂圈，並有人猜其中一位應是拍攝《趙氏孤兒》的未成年童星。

另外，曾和吳秀波交情頗好的演員朱亞文，也疑似用小號在微博發文，暗指吳秀波是「圈養雛女」的齷齪東西，醜聞連環爆，讓網友不禁感慨「人設崩潰」。

(中時電子報)

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